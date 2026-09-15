EE. UU. redestina US$52 millones de ayuda militar de Europa a Colombia y otros países; hoy define certificación antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá este martes si recertifica a Colombia en términos de lucha contra las drogas. Esto se presenta el mismo día en que la nueva embajadora de Colombia ante EE. UU., María Consuelo Araújo, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para presentar cartas credenciales al líder norteamericano. Se trata de un documento firmado por el presidente De la Espriella que la certifica como su representante ante Estados Unidos. La diplomática fue recibida por la jefa de protocolo Monica Crowley. Los hechos también llegan un día después de que Araújo se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas, la alianza de seguridad que la administración Trump ha propiciado entre mandatarios aliados a EE. UU. en América Latina, y a la que ya se metió el gobierno De la Espriella.

La administración Trump cambia destino de recursos

Y justo el día en el que se espera que el país norteamericano decida sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la Casa Blanca, informó la agencia AP, redestinaría recursos que beneficiarían a gobiernos de América Latina. El Departamento de Estado habría notificado al Congreso que reasignará puntualmente US$52 millones (unos 161.109 millones de pesos) de financiación militar extranjera que inicialmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak para beneficiar ahora a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. El Departamento de Estado explicó que los recursos serán destinados a combatir el narcoterrorismo en territorio estadounidense y contribuir a la seguridad del Canal de Panamá. La entidad también sostuvo que el hemisferio occidental ha recibido históricamente menos asistencia militar de Estados Unidos. Le puede interesar: Descertificación: qué es, por qué ocurrió y qué viene para Colombia tras el ‘waiver’

Today, we welcomed Colombian Ambassador María Consuelo Araújo Castro as Colombia officially joined SHIELD of the Americas. We look forward to our continued partnership as we strengthen regional cooperation, and create a safe and more secure Western Hemisphere. pic.twitter.com/zt55wgCfK0 — Special Envoy Kristi Noem (@EnvoyNoem) September 14, 2026

Antecedentes: Descertificación en la era Petro y exigencias de la Casa Blanca

Hace un año, la Casa Blanca anunció que descertificaba a Colombia en la lucha contra las drogas por un “incumplimiento demostrable” que incluyó temas como el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y el incumplimiento de las metas de erradicación planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la descertificación no fue total, ya que la administración Trump aplicó un “waiver” o exención que blindó temporalmente la cooperación con Colombia, al considerarla “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. En otras palabras, se mantuvo la asistencia, pero con condiciones. La relación con Estados Unidos fue tensa durante el gobierno de Gustavo Petro, por lo que hay quienes dicen que la descertificación fue un medio de la administración Trump para presionarlo. Porque, textualmente, Estados Unidos dijo que “el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante 2024” se debió “exclusivamente a su liderazgo político”, refiriéndose a Petro. Desde que asumió la Presidencia en 2022, Petro impulsó un viraje en la estrategia antidrogas. Considerando un fracaso la política tradicional, decidió suspender elementos clave en la erradicación forzada de cultivos de coca, la materia prima de la cocaína. Esta postura, sumada a sus críticas a la política migratoria de Donald Trump, deterioró las relaciones diplomáticas entre ambos líderes. Cuando emitió la decisión, algo que no se veía desde la Presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), Trump expuso sus condiciones para cambiarla. “Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”, dijo la Casa Blanca en ese entonces.

Consecuencias económicas, aranceles y la postura del secretario Marco Rubio

Si bien la decisión sobre la certificación que se emite hoy comprende el periodo de 2025, en el que Petro seguía siendo presidente, la cercanía del nuevo gobierno con Trump puede cambiar el escenario. Incluso si se mide indicadores del gobierno Petro, una descertificación total de cara a uno nuevo, que es aliado, parece improbable. Porque, si bien parece un trámite lejano, de diplomáticos y oficinas en Washington, tiene enormes implicaciones para el país. Además de la pérdida de recursos en ayuda militar, programas de asistencia social, económica y seguridad civil, la descertificación total implica un bloqueo a créditos con la banca multilateral —FMI, BID, Banco Mundial, entre otros— e incluso sanciones arancelarias, aún más en tiempos de Donald Trump, que utiliza ese mecanismo como una amenaza en el tablero geopolítico. Otro aspecto que puede ser favorable es que, hace una semana, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Barranquilla, donde firmó unos memorandos de entendimiento junto al canciller Omar Bula y se reunió con De la Espriella. Incluso, en una entrevista que dio a Noticias RCN durante su visita, Rubio confirmó el cambio de escenario. “Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo. Así que yo espero que, si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, dijo el funcionario estadounidense. Bloque de preguntas frecuentes