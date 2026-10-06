¡Qué tal! Reconocido estafador de Tinder propone lanzar una app de citas que evitaría fraudes románticos

Shimon Yehuda Hayut, conocido mundialmente como el “estafador de Tinder” tras protagonizar un célebre documental de Netflix, ha anunciado su intención de lanzar una nueva aplicación de citas diseñada supuestamente para proteger a los usuarios de fraudes románticos e identidades falsas.

La plataforma se llamaría Safe Love y este anuncio ha provocado una profunda indignación y rechazo en el sector de las plataformas digitales debido a la evidente paradoja que representa su creador.

Durante una entrevista concedida al programa británico This Morning de la cadena ITV, el hombre de 36 años defendió la iniciativa asegurando que sus antecedentes le otorgan un conocimiento especializado para evitar engaños.

Leviev argumentó abiertamente que haber vivido diez años con un pasaporte falso, además de saber mentir, manipular y falsificar documentos, le brinda habilidades únicas para identificar las vulnerabilidades del sistema y diseñar mecanismos de protección que no existen actualmente en el mercado.

De acuerdo con su declaración, esta plataforma que aún se encuentra finalizando sus procesos regulatorios antes de su salida al público, implementará un estricto proceso de verificación que exigirá presentar un documento de identidad emitido por el gobierno junto a una selfie de registro. Para combatir los perfiles engañosos, el sistema comparará las fotos del perfil con la selfie inicial, rechazando automáticamente cualquier cuenta si la discrepancia entre las imágenes supera el 15 %.

Asimismo, la plataforma incorporará un botón SOS para citas presenciales que, al activarse en momentos de inseguridad, registrará automáticamente audio y video, transmitiendo la ubicación exacta del usuario directamente a las autoridades policiales.

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La iniciativa resulta especialmente insólita considerando la trayectoria criminal de Leviev, quien alcanzó notoriedad internacional tras revelarse cómo se hacía pasar por el heredero del magnate diamantífero Lev Leviev para embaucar a mujeres en Tinder.

En aquel esquema de manipulación emocional, las víctimas eran despojadas de grandes sumas de dinero bajo el pretexto de que su enamorado se encontraba perseguido por criminales, alcanzando un fraude estimado en casi 10 millones de dólares.

Además de haber cumplido condena por fraude, robo y falsificación en Israel y Finlandia, Leviev fue arrestado en septiembre de 2025 en Georgia tras una alerta roja de Interpol solicitada por Alemania, siendo liberado dos meses después por falta de pruebas.