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¡Qué tal! Reconocido estafador de Tinder propone lanzar una app de citas que evitaría fraudes románticos

El hombre que protagonizó un documental en Netflix tras despojar a sus víctimas de grandes sumas de dinero a través de aplicaciones de citas dice conocer todo para que estas plataformas sean seguras.

  • Shimon Yehuda Hayut, juzgado por despojar a sus víctimas de grandes sumas de dinero y protagonista del documental el “estafador de Tinder” pretende lanzar una app de citas para evitar fraudes. Fotos: Getty Images y @simonleviev7
    Shimon Yehuda Hayut, juzgado por despojar a sus víctimas de grandes sumas de dinero y protagonista del documental el “estafador de Tinder” pretende lanzar una app de citas para evitar fraudes. Fotos: Getty Images y @simonleviev7
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 46 minutos
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Shimon Yehuda Hayut, conocido mundialmente como el “estafador de Tinder” tras protagonizar un célebre documental de Netflix, ha anunciado su intención de lanzar una nueva aplicación de citas diseñada supuestamente para proteger a los usuarios de fraudes románticos e identidades falsas.

La plataforma se llamaría Safe Love y este anuncio ha provocado una profunda indignación y rechazo en el sector de las plataformas digitales debido a la evidente paradoja que representa su creador.

Durante una entrevista concedida al programa británico This Morning de la cadena ITV, el hombre de 36 años defendió la iniciativa asegurando que sus antecedentes le otorgan un conocimiento especializado para evitar engaños.

Leviev argumentó abiertamente que haber vivido diez años con un pasaporte falso, además de saber mentir, manipular y falsificar documentos, le brinda habilidades únicas para identificar las vulnerabilidades del sistema y diseñar mecanismos de protección que no existen actualmente en el mercado.

De acuerdo con su declaración, esta plataforma que aún se encuentra finalizando sus procesos regulatorios antes de su salida al público, implementará un estricto proceso de verificación que exigirá presentar un documento de identidad emitido por el gobierno junto a una selfie de registro. Para combatir los perfiles engañosos, el sistema comparará las fotos del perfil con la selfie inicial, rechazando automáticamente cualquier cuenta si la discrepancia entre las imágenes supera el 15 %.

Asimismo, la plataforma incorporará un botón SOS para citas presenciales que, al activarse en momentos de inseguridad, registrará automáticamente audio y video, transmitiendo la ubicación exacta del usuario directamente a las autoridades policiales.

Lea también: Así cayó “el estafador de Tinder paisa”, un hombre con más de 50 denuncias en su contra

La iniciativa resulta especialmente insólita considerando la trayectoria criminal de Leviev, quien alcanzó notoriedad internacional tras revelarse cómo se hacía pasar por el heredero del magnate diamantífero Lev Leviev para embaucar a mujeres en Tinder.

En aquel esquema de manipulación emocional, las víctimas eran despojadas de grandes sumas de dinero bajo el pretexto de que su enamorado se encontraba perseguido por criminales, alcanzando un fraude estimado en casi 10 millones de dólares.

Además de haber cumplido condena por fraude, robo y falsificación en Israel y Finlandia, Leviev fue arrestado en septiembre de 2025 en Georgia tras una alerta roja de Interpol solicitada por Alemania, siendo liberado dos meses después por falta de pruebas.

El proyecto ya ha generado indignación en la industria del entretenimiento y la tecnología. Inclusive, en la transmisión del canal británico, el presentador Ben Shephard encaró al estafador calificando la idea como algo “de muy mal gusto” para alguien notoriamente carente de confianza.

Adicional, la Asociación de Citas y Descubrimientos en Línea (ODDA) solicitó formalmente a Apple y Google que bloqueen el lanzamiento de la aplicación, advirtiendo a través de su director, Simon Newman, que la participación de un defraudador convicto socava gravemente los esfuerzos del sector para combatir el fraude digital.

Siga leyendo | Encuentros peligrosos: la aplicación Tinder lanzó una alerta para las citas románticas en Colombia

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Preguntas y respuestas

¿Por qué hay críticas contra la aplicación creada por el “estafador de Tinder”?
Las críticas se deben a que Shimon Hayut fue condenado por fraude, robo y falsificación y se hizo conocido por engañar a mujeres mediante identidades falsas en aplicaciones de citas.
¿Cuánto dinero habría obtenido Shimon Hayut con sus estafas en Tinder?
El fraude atribuido a su esquema de engaños románticos fue estimado en casi 10 millones de dólares, según la información incluida en la noticia.
¿Qué es Safe Love, la nueva aplicación de citas de Shimon Hayut?
Safe Love es una aplicación de citas que busca prevenir fraudes románticos y perfiles falsos mediante verificación de identidad, comparación de fotografías y herramientas de seguridad para citas presenciales.
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