Estas son las 5 propuestas de Antioquia a De la Espriella para recuperar al país en 100 días

Basado en su premisa de romper le centralismo y profundizar en la autonomía regional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un paquete de acciones que, considera, posibilitarán la recuperación del país en 100días, tres cuatro años de agobio.
Las iniciativas, explicó el mandatario departamental, están fundamentadas en movilizar el aparato estatal existente y quitar los obstáculos y la burocracia que impiden el desarrollo de los territorios.
“El país debe pagar 590 billones de pesos adicionales en los próximos 4 años y de eso nos dejó 200 billones de intereses. Los ministros dirán ‘No hay plata’, pero, como los antioqueños no somos de la queja, sino del hacer, nuestra propuesta es un paquete de victorias para Antioquia en los primeros 100 días del gobierno. Estas victorias no le representan nuevos recursos del Gobierno Nacional a Antioquia, sino cambios estructurales y urgentes para que las regiones decidan su propio destino”, afirmó Rendón.
Por supuesto, en su lista de propuestas el gobernador priorizó la seguridad, uno de sus grandes reproches al presidente saliente, y pidió a De la Espriella combatir y neutralizar 19 objetivos de alto valor que delinquen en el departamento, mediante una estrategia que denominó: Operación Cazador Antioquia.