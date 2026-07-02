Hidroituango pide mesa técnica al nuevo gobierno para evitar apagón: propone estudiar adelanto de la hora

La Sociedad Hidroituango pidió este jueves al presidente electo, Abelardo De la Espriella, diseñar una hoja de ruta urgente con el sector energético para evitar un apagón en Colombia ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño severo.
Con esta estrategia, explicó la entidad, el nuevo mandatario llegaría a su posesión el 7 de agosto con un plan de contingencia ya definido para enfrentar la sequía que se avecina.
Lea acá: ¿Colombia al borde del apagón? Embalses caerían al 19% por El Niño “muy fuerte”
Entre las propuestas que se llevarían a esa mesa del sector energético se plantea estudiar el adelanto de una hora en los relojes del país para aprovechar la luz del día y reducir la presión sobre el sistema eléctrico.