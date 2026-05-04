Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en mayo 2026

En mayo, a las plataformas de streaming llegarán nuevas entregas de algunas de las sagas de superhéroes más populares, así como historias centradas en varios de los deportistas más reconocidos del mundo.
Ese es el caso de Spider-Noir, la nueva producción del universo de Spider-Man que estará disponible en Prime Video, o de Rafa, la serie documental original de Netflix que se adentra en la vida del tenista Rafael Nadal.
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Conozca algunas de las producciones que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV a partir del 1 de mayo de 2026: