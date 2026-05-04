Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en mayo 2026

En mayo, a las plataformas de streaming llegarán nuevas entregas de algunas de las sagas de superhéroes más populares, así como historias centradas en varios de los deportistas más reconocidos del mundo. Ese es el caso de Spider-Noir, la nueva producción del universo de Spider-Man que estará disponible en Prime Video, o de Rafa, la serie documental original de Netflix que se adentra en la vida del tenista Rafael Nadal. Lea: ¡Vuelve Ted Lasso! Se confirma la fecha de su cuarta temporada Conozca algunas de las producciones que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV a partir del 1 de mayo de 2026:

Estrenos de Netflix en mayo de 2026

El 15 de mayo se estrenará Berlín y la dama del Armiño, la segunda temporada del spin-off de La Casa de Papel, centrada en el personaje de Berlín, interpretado por Pedro Alonso. La serie tendrá ocho episodios y seguirá la reunión de la banda conformada por Damián y el protagonista, quienes ahora planean robar al Duque de Málaga y a su esposa. Después, el 28 de mayo llegará a Netflix The Boroughs: Jubilación rebelde, serie que ha sido calificada como la “Stranger Things para adultos mayores”. “En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales debe evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo”, dice la sinopsis.

Y, finalmente, a partir del 29 de mayo podrá verse Rafa, la serie documental del tenista Rafael Nadal de cuatro episodios que ofrece imágenes de archivo inéditas y un acceso exclusivo al deportista, a su familia y a su círculo más cercano durante su último año en el circuito ATP en 2024.

Estrenos de HBO Max en mayo de 2026

The Moment es un falso documental protagonizado por la cantante Charli XCX en el que interpreta a una artista pop que se prepara para iniciar su primera gira. Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette y Kylie Jenner hacen parte del elenco de la película que se estrenará el 29 de mayo.

También se sumará al catálogo de HBO Max Miss You, Love You, cinta que sigue a Diane Patterson, una viuda que se ve obligada a planear el funeral de su esposo junto a un completo desconocido. Estará disponible a partir del 29 de mayo.

Y ya se puede ver en la plataforma el documental Perilous Passage: Birth in America, el cual examina la creciente crisis de mortalidad materna en Estados Unidos, especialmente tras la anulación de Roe v. Wade. La película destaca historias personales de mujeres que enfrentan peligrosas barreras para acceder a la atención médica, incluidas las brechas en la atención rural y los efectos de las restricciones al aborto a nivel estatal.

Estrenos de Prime Video en mayo de 2026

Sin duda alguna, el estreno más importante del mes será el de Spider-Noir, la nueva serie del Hombre Araña protagonizada por Nicolas Cage. Allí, el actor de Ghost Rider interpretará a Ben Reilly, un detective privado en el Nueva York de 1930 que tiene una segunda vida como superhéroe. Esta es la primera serie que Cage va a protagonizar en su carrera de 40 años y la producción tendrá dos versiones: una a color y otra en blanco y negro. Saldrá el 27 de mayo.

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost World es el regreso del agente Jack Ryan –interpretado por John Krasinski– en forma de película. Esta cinta llegará tres años después de la cuarta temporada de la serie de acción. Se estrenará el 20 de mayo. Y el 13 de mayo estará disponible Off Campus, la serie basada en la saga homónima de la escritora canadiense, Elle Kennedy. Antes de su estreno, la producción ya fue renovada para una segunda temporada. La idea es que cada entrega sea sobre el romance de uno de los integrantes del equipo de hockey de la Universidad Briar. La primera será acerca del romance entre la estudiante de música Hannah Wells y el jugador estrella Garrett Graham. Le puede interesar: Juan Pablo Medina en DOC: cómo preparó el papel de médico que pierde 12 años de memoria

Estrenos de Apple TV en mayo de 2026

Incondicional cuenta cómo las vacaciones de una madre y su hija acaban convirtiéndose en pesadilla cuando la joven Gali, de 25 años, es detenida en Moscú por tráfico de drogas. La serie se estrenará el 8 de mayo. Luego, el 20 de mayo llegará a Apple TV Maximum Pleasure Guaranteed, una serie de diez episodios sigue a Paula, una madre que después de haber presenciado un crimen —mientras lidia con una batalla por la custodia de sus hijos y una crisis de identidad—, inicia su propia investigación, una que podría desvelar una conspiración mayor y, a la vez, ser la clave para reconstruir su familia y recuperar su autoestima, de acuerdo con la sinopsis.