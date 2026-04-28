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¡Vuelve Ted Lasso! Se confirma la fecha de su cuarta temporada

Apple TV anunció la fecha de estreno de una de las mejores comedias actuales de la televisión, ganadora de varios premios Emmy y que regresa con una cuarta entrega este año.

  • Brendan Hunt, Jason Sudeikis y Tanya Reynolds en la nueva temporada de Ted Lasso. FOTO Cortesía Apple TV
    Brendan Hunt, Jason Sudeikis y Tanya Reynolds en la nueva temporada de Ted Lasso. FOTO Cortesía Apple TV
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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Ted Lasso, protagonizada y producida por el ganador del Emmy Jason Sudeikis, tendrá una cuarta temporada y se podrá ver este año por Apple TV.

La cuarta entrega de Ted Lasso hará su debut mundial el miércoles 5 de agosto con un episodio, seguido de nuevos capítulos cada miércoles hasta el 7 de octubre.

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Esta nueva parte marca el regreso de los favoritos del público, incluyendo a la ganadora del Emmy, la actriz Hannah Waddingham, Juno Temple, el también ganador del Emmy Brett Goldstein, así como Brendan Hunt y Jeremy Swift; además de nuevas incorporaciones como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

Según cuenta la sinopsis, en esta cuarta temporada, Ted Lasso regresa a Richmond para enfrentar su mayor reto hasta ahora: dirigir un equipo femenino de fútbol de segunda división. “A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a aventarse sin miedo y confiar en el proceso, tomando riesgos que jamás imaginaron”, detallaron.

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Tras su estreno mundial en Apple TV, esta serie rompió récords y rápidamente se ganó el reconocimiento de fanáticos y críticos en todo el mundo. Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia más nominada a los Premios Emmy®, y posteriormente la producción logró la hazaña de ganar de forma consecutiva el Emmy® a Mejor Serie de Comedia por sus dos primeras temporadas al aire.

Las primeras tres temporadas de Ted Lasso ya están disponibles a nivel global en Apple TV.

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