Estudiantes de San Benito se suman a la recuperación del sector De Greiff en Medellín

La comunidad educativa de la Institución Educativa San Benito se sumó a las acciones de recuperación, limpieza y transformación del espacio público en el Centro de Medellín.

Un grupo de 20 estudiantes y docentes participó en diferentes actividades desarrolladas en el entorno de la Plazuela Zea y la avenida De Greiff, entre ellas jornadas de siembra, limpieza, pintura y sensibilización ciudadana. La iniciativa buscó fortalecer el sentido de pertenencia y promover la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes.

La participación del colegio en las jornadas de ornato se dio como parte de la estrategia Sembrando Limpieza con Amor, promovida por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos.

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Esta estrategia busca visibilizar las labores permanentes de limpieza, mantenimiento y recuperación que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, fomentar la participación de la ciudadanía en el cuidado de calles, parques y demás espacios públicos.

En el desarrollo de la jornada, los estudiantes sembraron plantas Aves del Paraíso y participaron activamente en labores de limpieza, pintura y recuperación de espacios. Estas acciones contaron con el acompañamiento del proyecto de Educación Ambiental y del Grupo Ambiental Estudiantil de la institución.