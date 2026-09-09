El cerebro femenino cambia diferente en la pubertad, el embarazo y la menopausia, revela un estudio

Por Agencia Sinc
El cerebro femenino no responde de la misma forma a las grandes transiciones hormonales que se producen a lo largo de la vida. Una investigación del Amsterdam University Medical Center (AUMC), con participación de la Universidad de Leiden y la Universidad Erasmus de Róterdam, todas en Países Bajos, ha comparado por primera vez de forma longitudinal los cambios estructurales asociados a la pubertad, el embarazo y la menopausia.
El trabajo, publicado en Nature Communications, analiza datos de resonancia magnética estructural de 1.095 participantes mediante los mismos métodos para las tres etapas. De ellas, 34 tuvieron su primera menstruación durante el seguimiento, 70 atravesaron un primer o segundo embarazo y 120 pasaron de la premenopausia a la posmenopausia.
El resto pertenecía a grupos de comparación estables, utilizados para distinguir los cambios vinculados a cada transición de los asociados al desarrollo o al envejecimiento normales.
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El trabajo indica que tanto la llegada de la primera menstruación como el embarazo se asociaron con una reducción acelerada del volumen total y cortical de materia gris frente a sus respectivos grupos de control. En la pubertad, este descenso apareció ampliamente distribuido por la corteza cerebral, mientras que durante la gestación destacó especialmente en áreas parietales posteriores y temporales superiores.