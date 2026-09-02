“Hace 4 años tiene autorizada la eutanasia”: EPS se pronuncia sobre caso de María Consuelo, víctima de ataque con ácido hace 26 años

La EPS Capital Salud, de Bogotá, respondió a la solicitud de eutanasia de María Consuelo Córdoba. Se trata de una mujer que ha pasado largos periodos hospitalizada y ha sido sometida a alrededor de 87 intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones que sufrió en la cara hace 26 años, cuando su entonces esposo la atacó con ácido. Después de que el caso volvió a sonar en la opinión pública por un reportaje de City TV, la entidad respondió. Primero, dijeron que se comunicaron con Córdoba. “Frente a las informaciones difundidas recientemente sobre el caso de María Consuelo, Capital Salud EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información relacionada con su atención en salud”. Lea también: La lucha de María Consuelo por la eutanasia tras ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá

Aclaración de la EPS: la eutanasia ya está autorizada

A renglón seguido, la EPS describió lo que les dijo la paciente con respecto a sus intentos para acceder a la eutanasia. Según la entidad, Córdoba les habría dicho que tiene autorización desde hace cuatro años. “Durante este contacto, la usuaria manifestó que cuenta desde hace cuatro años con la autorización para el procedimiento de eutanasia”, se lee en el comunicado. “Esta información permite precisar que (María Consuelo Córdoba) actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento. La decisión de hacer uso de la autorización con la que cuenta hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente”. Luego, la EPS habló de lo que sigue para el caso. “Capital Salud respetará y acompañará la decisión que la usuaria, de manera libre y autónoma, determine tomar, y estará atenta, como siempre, a garantizar las atenciones y servicios de salud que requiera, de acuerdo con las indicaciones de sus profesionales tratantes”.

La historia de María Consuelo Córdoba: sobrevivir a un ataque con ácido

Actualmente, Córdoba vive en una habitación que alquila en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, y asegura que enfrenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas y asistir a los controles médicos que requiere. Su situación, relató, la ha llevado a manifestar en varias ocasiones que está cansada de vivir y que considera la eutanasia como una alternativa frente a las condiciones que enfrenta desde hace más de dos décadas. Llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, en el año 2000. Según su relato, decidió permanecer en la capital para trabajar, una decisión que su entonces esposo no habría aceptado.

La mujer recordó que una noche el hombre llegó hasta su vivienda y, cuando abrió la puerta, le lanzó un líquido que posteriormente descubrió que era ácido. El ataque le provocó graves lesiones, especialmente en el rostro, y dio inicio a un largo proceso de recuperación. Desde entonces, su vida ha estado marcada por cirugías y tratamientos para atender las consecuencias de las quemaduras. La mujer asegura que todavía necesita atención médica especializada y que utiliza elementos para proteger su rostro y facilitar su respiración. A la dificultad física se suma la situación económica. María Consuelo contó que ha tenido que recurrir a la ayuda de otras personas para poder subsistir y que en ocasiones pide dinero en espacios públicos y utiliza el transporte masivo para buscar apoyo. Lea también: Falleció Noelia Castillo tras recibir la eutanasia: detalles del proceso y sus últimas horas

Marco legal de la eutanasia en Colombia y la Sentencia C-233

La eutanasia es legal en Colombia desde 1997, pero no está regulada por el Congreso. En 2024, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud modificar y actualizar la resolución que establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia. Se trata de la Resolución 971 de 2021 que, como no ha sido actualizada “ello ha terminado por construir una barrera de acceso a este derecho”, según comunicó el alto tribunal en 2024. Y, de acuerdo con la Sentencia C-233 de 2021, la eutanasia, nombrada en la jurisprudencia colombiana como “derecho a morir dignamente”, se aplica “en favor de las personas que afrontan una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable que genera intenso sufrimiento”, como la de María Consuelo Córdoba. Es decir, ya no se limita a las enfermedades terminales, como solía ser cuando se consagró el derecho en 1997. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes