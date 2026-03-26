Falleció Noelia Castillo tras recibir la eutanasia: detalles del proceso y sus últimas horas

Noelia Castillo, la joven de 25 años que esperaba la eutanasia desde hace más de un año y medio, falleció este jueves tras recibir la ayuda para morir en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde estaba ingresada.
La asociación de Abogados Cristianos, que representaba a su padre y había intentado hasta el último momento frenar el procedimiento, confirmó la noticia a través de su cuenta en X: “Ya se ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz”.
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