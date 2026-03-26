Falleció Noelia Castillo tras recibir la eutanasia: detalles del proceso y sus últimas horas

Noelia Castillo, la joven de 25 años que esperaba la eutanasia desde hace más de un año y medio, falleció este jueves tras recibir la ayuda para morir en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, Barcelona, donde estaba ingresada. La asociación de Abogados Cristianos, que representaba a su padre y había intentado hasta el último momento frenar el procedimiento, confirmó la noticia a través de su cuenta en X: “Ya se ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz”. Entérese: Noelia, la joven de 25 años que recibirá la primera eutanasia por depresión en España: esta es su historia

El caso de Noelia había sido un proceso judicial sin precedentes. Durante 601 días, la joven esperó a que se hiciese efectiva la prestación que le había sido concedida, mientras su padre, respaldado por Abogados Cristianos, intentaba revocar la eutanasia a través de diversas instancias judiciales. Hasta cinco tribunales rechazaron sus peticiones, incluyendo la última medida presentada horas antes de la ejecución. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, declaró Noelia días atrás en un programa de televisión, reafirmando su decisión. Noelia sufría dolores constantes y un sufrimiento psíquico intenso, según acreditó la comisión de expertos independientes que evaluó su caso. Además, su historia estuvo marcada por experiencias traumáticas; en 2022 quedó parapléjica tras precipitarse desde un quinto piso en un intento de suicidio, en un contexto de agresiones sexuales previas. En las horas previas a su muerte, Abogados Cristianos convocó una vigilia de oración frente a la residencia y pidió “rezar y dejar flores” ante la sede de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), organismo que asumió la tutela de Noelia durante su infancia. Decenas de personas se reunieron a las 18:00, hora prevista para la prestación, mientras se sucedían las reacciones públicas: desde críticas políticas hasta mensajes de apoyo de figuras como el pianista James Rhodes, quien le ofreció asistencia económica y acompañamiento para tomar la decisión desde un “lugar de relativa tranquilidad”. Lea también: ¿Podrán frenar la eutanasia de Noelia por depresión? Último intento ‘in extremis’ de su padre por detenerla

Foto: tomada de red social X

Noelia pasó su última noche acompañada de su madre y algunos familiares en la residencia, aunque había solicitado que el procedimiento se realizara en su habitación, sola y en su “zona de confort”. “Les he dicho a la familia que están invitados a venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección. No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”, manifestó días antes. El proceso de eutanasia se realizó siguiendo el protocolo de fármacos ansiolíticos, anestésicos, inductores del coma y bloqueantes musculares, que llevó al fallecimiento en menos de 30 minutos desde su administración. Conozca: Parirás con dolor: un libro que abre heridas sobre la salud mental y la maternidad en la Medellín del siglo XX En redes y medios, se multiplicaron los mensajes de condolencia y reflexión. James Rhodes compartió un emotivo mensaje: “Que descanses en paz, querida Noelia, mientras tus violadores siguen con sus vidas. Algo falla terriblemente en el sistema”, recordando la dureza de la experiencia de la joven y la necesidad de acompañamiento en decisiones tan extremas. Previo a expresar su pésame, el pianista James Rhodes compartió un mensaje dirigido a Noelia, en el que ofrecía su ayuda para que su decisión pudiera ser diferente. En él le pedía que se pusiera en contacto con él, aseguraba que no se trataba de religión, política o dinero, y expresaba su deseo de proporcionarle herramientas para tomar la decisión desde un lugar de relativa tranquilidad, cubriendo los gastos de atención médica y psicológica mientras lo necesitara. Rhodes le animaba a ser valiente y a considerar otras opciones antes de un acto tan definitivo: “Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto”.

Estos comentarios rápidamente se multiplicaron en redes sociales, dando lugar al hashtag #NoeliaQuédate, con el que muchos usuarios intentaron impedir que se ejecutara su eutanasia.

En X, se compartieron mensajes de apoyo para que continuara con su vida, además de la repetida reflexión “Como sociedad le hemos fallado a Noelia”, que resaltaba el debate sobre el acompañamiento, la protección y las responsabilidades colectivas frente a estos casos.

Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, denunció en entrevista con el periodista español Albert Castillón Goni posibles irregularidades en el proceso de eutanasia de Noelia. Según relató, al ganar las primeras medidas cautelares, la madre de la joven recibió del hospital un mensaje preocupante: “No puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos”. Esto generó dudas sobre la presión ejercida para la donación de órganos antes de la ejecución del procedimiento. Entérese: RTVC negó casos de acoso sexual en el canal, pero mantiene su silencio ante denuncias contra Hollman Morris Castellanos explicó que, si bien la donación de órganos es una práctica positiva y ética cuando se realiza correctamente, el problema surge con los intermediarios: “Todo el intermedio de médicos, facultativos, hospitales que participan sí que se llevan dinero”. Por ello, destacó que la combinación de comités de eutanasia y órganos de trasplante podría representar un conflicto de intereses, cuestionando la transparencia del proceso.