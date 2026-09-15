Finalizó la evacuación de 73 familias en Manrique tras un proceso marcado por dramas y disputas

Uno de los eventos que más traumatismo ha generado en la ciudadanía de Medellín en los últimos días, que más polémica ha levantado y que más cuestiones ha dejado abiertas, es la reciente evacuación de más de 70 familias de Manrique, Medellín. Esta semana, la Alcaldía anunció que ya dio el proceso por finalizado. Ahora, para entender a cabalidad el asunto, hay que volver a la raíz. Todo se remonta al 3 de abril de 2026, cuando fuertes lluvias hicieron desbordar las quebradas La Mansión y La Máquina en el sector El Jardín, comuna 3, en el nororiente de la ciudad. Las calles de la parte alta de Manrique se convirtieron en ríos, cinco viviendas quedaron completamente inundadas y hubo pérdidas en muebles, enseres y vehículos y una persona lesionada. Pero la mayor tragedia fue la muerte de Sebastián Jesús Valencia, un niño de 5 años, después de que un muro de su casa se derrumbara sobre él.

Ese hecho dejó en evidencia un riesgo latente de avenida torrencial en el sector, donde varias viviendas estaban construidas a centímetros de los afluentes. A partir de ahí, la Alcaldía inició un proceso técnico y social que se extendió por meses: entre el 9 de abril y el 11 de julio se realizaron más de 20 recorridos territoriales con las familias para explicarles las condiciones de riesgo y la necesidad de evacuar. “Estamos actuando de manera preventiva para proteger la vida de quienes se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo por avenida torrencial en Manrique. Antes de llegar a este proceso, hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias”, explicó Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial. En total, 73 viviendas fueron identificadas en zona de alto riesgo.

Un proceso lleno de tensiones

El proceso de evacuación humanitaria, como lo nombró la Alcaldía, no fue sencillo. Estuvo lleno de denuncias ciudadanas por presuntos procedimientos irregulares de funcionarios de la administración y de agentes de la fuerza pública. Uno de los puntos más álgidos tuvo que ver con el monto del subsidio de arrendamiento temporal, que muchas familias consideraron insuficiente. No es desconocido que el costo de vida en Medellín ha sido uno de los que más ha aumentado en el país. Además, es precisamente el déficit habitacional una de las peticiones que más ha resonado entre los habitantes frente a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. “Debíamos desalojar nuestras casas y no nos dan una solución digna para nosotros aceptarlo. Solo nos ofrecen un arrendamiento de $620.000, que no nos alcanza ni para arrendar cerquita de donde estamos”, dijo entonces Sara Michelle Arango, residente de la zona. Lina Marcela Padilla, quien salió desalojada con su familia de siete integrantes, coincidió: “Con el subsidio que nos están dando desde la Alcaldía no pagamos ni el arriendo de la casa que me sacaron, que me cobraban $650.000.” Su gran familia terminó acomodada en un solo cuarto del hotel habilitado en Prado Centro mientras encontraba una vivienda definitiva. El Isvimed, entidad encargada de entregar estos subsidios, explicó que el monto está reglamentado por acto administrativo y solo se actualiza con base en el IPC, aunque sí flexibilizó los plazos: el beneficio, inicialmente pensado para seis meses, pudo extenderse hasta nueve meses para algunas familias según su nivel de riesgo.

Además, el proceso también tuvo momentos de tensión con la fuerza pública. El 9 de septiembre, mientras avanzaba la evacuación, se registraron disparos desde la parte alta de Manrique, atribuidos por las autoridades a encapuchados vinculados con la banda La Terraza. El alcalde Federico Gutiérrez denunció los hechos en redes sociales: “Se han presentado disparos desde la parte alta por encapuchados. Solo a las estructuras criminales les conviene que estas personas sigan allí arriesgando su vida, pues se lucran del negocio de loteo ilegal”. El mismo día se registró un incendio forestal cerca de la zona de operativo, que según la información conocida por EL COLOMBIANO habría sido provocado por integrantes de un grupo delincuencial para entorpecer el proceso; los propios habitantes del sector lograron apagarlo antes de que se convirtiera en una emergencia mayor. El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, fue enfático en el origen de esa resistencia: “No se puede tolerar la instrumentalización de una situación difícil con fines politiqueros y criminales; hay quienes quieren impedir la evacuación manteniendo en riesgo a las familias. Detrás de ese loteo ilegal hay organizaciones criminales que podrían estar ganando hasta $60 millones al mes”. La Terraza, recordó, tuvo sus orígenes precisamente en ese sector de Manrique en la década de los 80, bajo el liderazgo de alias Douglas, quien llegó a hacer parte de la mesa de paz urbana desmontada con la llegada del actual gobierno nacional. En medio de los disturbios también hubo confrontaciones directas con el Esmad y testimonios de angustia entre los residentes. “Nos están sacando de nuestras casas como si fuéramos criminales. Esta situación es tan complicada que hasta tengo ataque de ansiedad”, dijo Vanessa Álvarez, quien tuvo que enviar todas sus pertenencias a una bodega junto con su esposo Andrés Felipe Osorio y sus dos hijos. “Dejamos nuestras cosas a la mano de Dios, mientras encontramos dónde tener otro techo”, agregó él.

Cómo avanzó el proceso

Pese a la resistencia inicial, la evacuación avanzó de manera progresiva. El 8 de septiembre se reportaban 25 viviendas evacuadas; dos días después, la cifra subía a un ritmo constante mientras el Isvimed socializaba con los hogares las alternativas disponibles: el Subsidio de Arrendamiento Temporal y el programa de Vivienda de un Proyecto Familiar. Para apoyar a las familias, la Subsecretaría de Espacio Público desplegó 100 unidades en territorio y 10 vehículos operativos dedicados al traslado de enseres. Se entregaron kits de aseo, kits de dormida y paquetes alimentarios, y dos mascotas fueron trasladadas a guarderías durante el proceso. Catorce familias fueron ubicadas en hoteles —principalmente en Prado Centro y Castilla— mientras otras optaron por autoalbergues o por trasladarse temporalmente a casas de familiares y amigos.

Finalizó el proceso

La Alcaldía de Medellín confirmó el cierre de la evacuación humanitaria con un balance: más de 300 funcionarios y profesionales de más de 20 entidades distritales participaron en las labores sociales, técnicas, humanitarias y de seguridad desplegadas en el territorio, entre ellas la Secretaría de Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Familia, Isvimed, Seguridad y Convivencia, DAGRD, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana, Derechos Humanos, Espacio Público, Policía Nacional, Personería e ICBF. ”En Medellín tenemos claro que proteger la vida es nuestra prioridad. Por eso, desde abril venimos acompañando a las familias de este sector de Manrique, explicándoles las condiciones de riesgo en las que se encontraban y la importancia de evacuar una zona de alto riesgo por avenida torrencial. Ya finalizamos la intervención de evacuación humanitaria, un proceso en el que articulamos a más de 20 entidades de la Administración Distrital y contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional para brindar una atención integral a las familias”, puntualizó el secretario Velásquez. El funcionario fue enfático en que el cierre de la evacuación no significa el fin del acompañamiento: “Quiero ser muy claro: que termine la evacuación no significa que termine el acompañamiento. Ahora continuaremos trabajando de manera individual con cada familia, entendiendo sus necesidades y buscando alternativas que les permitan avanzar hacia mejores condiciones de vida, bienestar y seguridad”. Según el balance oficial, las 73 familias caracterizadas recibieron atención integral en salud física y emocional, acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, orientación jurídica y atención para sus mascotas, de acuerdo con las condiciones de cada hogar. Un procedimiento así no podía ser menos que polémico, pues si bien por un lado hay familias que reclaman que construyeron esas casas con años de esfuerzo, son, en últimas, construcciones irregulares que ponen en riesgo a quienes las habitan. Lea más: “Este ranchito es nuestra casa”: el drama de las 90 familias que deben evacuar por alto riesgo en barrio de Medellín Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas