Evite caer en estafas por falsas donaciones tras el terremoto: algunos consejos para ayudar de forma segura

El temblor de la tierra que golpeó a Colombia duró casi dos minutos, pero el acecho de los delincuentes no da tregua. Tras la reciente emergencia sísmica en el país, una sombra de engaños intenta sacar provecho de las pérdidas de las familias damnificadas y de la buena fe de quienes buscan ayudar.
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La Alcaldía de Manizales emitió recientemente un llamado urgente a damnificados, voluntarios y donantes para mantenerse atentos ante personas inescrupulosas que recolectan dinero, ropa y suministros a nombre de los afectados.
Falsos subsidios, censos fraudulentos, campañas engañosas y mensajes que suplantan a autoridades componen la gama delictiva detectada hasta ahora. Paralelamente, el Centro Cibernético de la Policía Nacional advirtió sobre modalidades de phishing e intentos de ingreso no autorizado a viviendas con intenciones de hurto.