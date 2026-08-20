En video | Indignante: Saquearon tractocamión con ayudas para damnificados por el terremoto en Buenaventura

Una tractomula que transportaba donaciones desde Pasto hacia Buenaventura fue rodeada por varias personas durante la entrega. Algunos subieron al vehículo y comenzaron a sacar los elementos destinados a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Según la información preliminar, el problema estuvo relacionado con la falta de una logística definida para distribuir las donaciones. Ante la situación, el conductor habría permitido que algunas personas subieran a la tractomula para acceder a los artículos.
Entérese: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar