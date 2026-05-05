Mina en Sutatausa tenía fallas advertidas por la ANM antes de la tragedia que dejó 9 muertos: esto se sabe

Luego de horas en las labores de rescate de los mineros que se encontraban atrapados en la mina La Ciscuda, ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, Cundinamarca, las autoridades confirmaron que, a causa de la explosión, fallecieron nueve trabajadores.
Sin embargo, las labores de rescate lograron salvar a seis mineros que también se encontraban allí, quienes fueron remitidos al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben tratamiento médico, según informó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado oficial.
La entidad también señaló que “equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM continúan en la zona. Expresamos sinceras condolencias y nuestra solidaridad con las familias”.