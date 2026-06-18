De la Fiscalía a las canchas: Elye Wahi recibió el permiso de Canadá para poder jugar ante Alemania en Toronto

El marfileño Elye Wahi finalmente fue autorizado este jueves 18 de junio para entrar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania en un partido del Mundial de 2026, que ya había registrado otros casos de rechazos de visados para ciudadanos africanos.
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Todo parecía indicar que el atacante de 23 años se sumaría a otros aficionados, el árbitro somalí Omar Artan y el centrocampista ghanés Thomas Partey, a quienes las autoridades canadienses o estadounidenses impidieron la entrada a sus territorios.
Pero el jugador del Niza recibió el aval para viajar con su selección para el partido de la segunda jornada del Grupo E ante Alemania en Toronto, confirmó este jueves la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).
“Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense se han obtenido”, comunicó la entidad. Una fuente cercana al futbolista había anunciado antes a la AFP que Wahi podría viajar finalmente a Toronto.
Canadá había retrasado la autorización al pedir informaciones complementarias sobre la situación legal de Wahi, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia, indicó esa misma fuente.
“Elye Wahi no está procesado en este momento y no está, por lo tanto, sometido a ninguna limitación judicial”, indicó poco antes la abogada del futbolista, Marie Dosé, que confirmó que a finales de mayo tuvo lugar una audiencia en un tribunal durante “varias horas” por este asunto.