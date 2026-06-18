El país dice a candidatos: “Aceptar los resultados es un deber democrático”

A solo dos días de que Colombia regrese a las urnas para elegir presidente entre Abelardo De la Espriella —ganador de la primera vuelta—, e Iván Cepeda, el país atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política.
Ante un ambiente caldeado por narrativas de fraude y amenazas de “incendiar” el país, ha surgido una barrera institucional y civil sin precedentes y destacable: alcaldes, jefes de organismos de control y más de medio centenar de organizaciones sociales se han unido en un solo clamor para exigir el respeto absoluto al orden constitucional y a la voluntad popular.
El pulso por la legitimidad comenzó a sentirse con fuerza en las principales capitales regionales. Desde Medellín, el registrador nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje directo a los candidatos, advirtiendo que aceptar los resultados oficiales no es una opción política, sino un “deber democrático” .
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Penagos enfatizó que la Registraduría actúa como un órgano neutro cuyo único fin es garantizar que la decisión de las mayorías se exprese sin interferencias.
A este llamado se sumaron los mandatarios locales de algunas de las ciudades más importantes del país, quienes ven en la estabilidad institucional la única vía para el desarrollo. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue tajante al afirmar que la defensa de las instituciones “no admite ambigüedades”.
“Nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones, empezando por el voto, es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir”, afirmó Galán.
Por su parte, Federico Gutiérrez, desde la capital antioqueña, vinculó directamente el orden constitucional con el “progreso visible” al afirmar que “Colombia no puede perder el rumbo”, mientras que en Barranquilla, Alejandro Char advirtió que sin respeto por las reglas claras, las regiones perderán su norte: “Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional, y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo”.
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En el mismo sentido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó a los ciudadanos a votar “sin miedo y a conciencia”, apelando a la confianza en el sistema.
Desde el Congreso, otra de las voces que se han pronunciado al respecto es el presidente del Senado, Lidio García, quien ayer hizo un llamado a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo, “evitando invitaciones a protestas en las calles si los resultados no les favorecen”.
A través de su cuenta en X, el congresista García hizo un llamado a la calma, al respeto por las instituciones democráticas y a la aceptación de los resultados electorales de cara a la segunda vuelta.
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Señaló que quienes ocupan espacios de liderazgo y representación pública “deben actuar con responsabilidad, evitando discursos que puedan generar incertidumbre o promover movilizaciones que desconozcan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas”.
García, como cabeza del Legislativo, sostuvo que la fortaleza de la democracia colombiana “radica en el respeto irrestricto a las decisiones adoptadas por los votantes y rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o alterar el orden público”.
Asimismo, enfatizó que el país necesita dar una muestra de civilidad, privilegiando el diálogo, la legalidad y la paz, independientemente de quién resulte ganador, y recordó que las diferencias políticas deben resolverse mediante los mecanismos democráticos y no a través de la violencia.