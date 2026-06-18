El país dice a candidatos: “Aceptar los resultados es un deber democrático”

A solo dos días de que Colombia regrese a las urnas para elegir presidente entre Abelardo De la Espriella —ganador de la primera vuelta—, e Iván Cepeda, el país atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política. Ante un ambiente caldeado por narrativas de fraude y amenazas de “incendiar” el país, ha surgido una barrera institucional y civil sin precedentes y destacable: alcaldes, jefes de organismos de control y más de medio centenar de organizaciones sociales se han unido en un solo clamor para exigir el respeto absoluto al orden constitucional y a la voluntad popular. El pulso por la legitimidad comenzó a sentirse con fuerza en las principales capitales regionales. Desde Medellín, el registrador nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje directo a los candidatos, advirtiendo que aceptar los resultados oficiales no es una opción política, sino un “deber democrático” . Lea también: Más de 50 organizaciones piden compromiso público de Cepeda y Abelardo de reconocer resultados de segunda vuelta presidencial Penagos enfatizó que la Registraduría actúa como un órgano neutro cuyo único fin es garantizar que la decisión de las mayorías se exprese sin interferencias. A este llamado se sumaron los mandatarios locales de algunas de las ciudades más importantes del país, quienes ven en la estabilidad institucional la única vía para el desarrollo. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue tajante al afirmar que la defensa de las instituciones “no admite ambigüedades”. “Nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones, empezando por el voto, es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir”, afirmó Galán. Por su parte, Federico Gutiérrez, desde la capital antioqueña, vinculó directamente el orden constitucional con el “progreso visible” al afirmar que “Colombia no puede perder el rumbo”, mientras que en Barranquilla, Alejandro Char advirtió que sin respeto por las reglas claras, las regiones perderán su norte: “Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional, y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo”. Vea: ¿En Colombia está en juego la democracia? En el mismo sentido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó a los ciudadanos a votar “sin miedo y a conciencia”, apelando a la confianza en el sistema. Desde el Congreso, otra de las voces que se han pronunciado al respecto es el presidente del Senado, Lidio García, quien ayer hizo un llamado a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo, “evitando invitaciones a protestas en las calles si los resultados no les favorecen”. A través de su cuenta en X, el congresista García hizo un llamado a la calma, al respeto por las instituciones democráticas y a la aceptación de los resultados electorales de cara a la segunda vuelta. Lea también: El desmoronamiento de la democracia en Colombia empezó en 2022 Señaló que quienes ocupan espacios de liderazgo y representación pública “deben actuar con responsabilidad, evitando discursos que puedan generar incertidumbre o promover movilizaciones que desconozcan la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas”. García, como cabeza del Legislativo, sostuvo que la fortaleza de la democracia colombiana “radica en el respeto irrestricto a las decisiones adoptadas por los votantes y rechazó cualquier intento de deslegitimar a las autoridades electorales o alterar el orden público”. Asimismo, enfatizó que el país necesita dar una muestra de civilidad, privilegiando el diálogo, la legalidad y la paz, independientemente de quién resulte ganador, y recordó que las diferencias políticas deben resolverse mediante los mecanismos democráticos y no a través de la violencia.

El muro contra el fraude

Un bloque de 53 organizaciones de la sociedad civil, que incluye a la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia y Transparencia por Colombia, emitió un pronunciamiento conjunto para desmentir las acusaciones de fraude que han circulado sin pruebas sólidas. La evidencia expuesta en la misiva es contundente: tras la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, donde De la Espriella se impuso como ganador, el sistema demostró una precisión casi matemática. Según las organizaciones civiles, hubo una coincidencia del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio oficial, lo que representa una diferencia de apenas el 0,06%. No se pierda: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda Este dato, sumado a que el sistema se basa en tarjetones físicos y formularios E-14 diligenciados a mano por jurados ciudadanos elegidos al azar, blinda la credibilidad del proceso frente a ataques infundados. Por su parte, el Consejo Gremial, liderado por Natalia Gutiérrez, ha rechazado con vehemencia las amenazas de actores políticos que sugieren que el país “se va a incendiar” dependiendo de quién resulte vencedor. “La democracia se fortalece con votos, no con amenazas”, sentenció Gutiérrez. La sombra de la desinformación también ha jugado un papel oscuro en esta recta final. Se ha reportado la circulación de montajes realizados con inteligencia artificial, como un video contra Iván Cepeda en el que se muestra al candidato amenazando, supuestamente, a una parte del electorado de Colombia que no votó por él en la primera vuelta. No se pierda: A tres días de la segunda vuelta, 21 municipios de Antioquia están en riesgo extraordinario electoral ¿Cuáles son? Las autoridades y medios de comunicación, que firmaron la carta de más de 50 organizaciones, han confirmado que dicho video es un montaje realizado con IA, diseñado para parecer real y generar temor o rechazo hacia el aspirante. Este tipo de tácticas digitales se enmarca en un ambiente de “alta sensibilidad política” donde circulan denuncias de fraude que, según las 53 organizaciones civiles y de observación, carecen de evidencia sólida. Ante el uso de estas tecnologías para desinformar, los diversos sectores han reaccionado. Una de ellas es la presidenta del Consejo Gremial, quien ha criticado con vehemencia las declaraciones que, sin pruebas, ponen en duda la transparencia de las organizaciones electorales. Además, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la FLIP han enfatizado que el sistema electoral cuenta con controles físicos (tarjetones y formularios E-14 a mano) que blindan el resultado frente a manipulaciones digitales o desinformación en redes. Lea también: Gobernación visita municipios de Antioquia por denuncias de constreñimiento electoral de disidencias El procurador Gregorio Eljach ha recordado que el éxito de Colombia depende de que se respete lo que digan los escrutinios, sin importar el partido vencedor. Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez pidió responsabilidad a las campañas para evitar escenarios de violencia anticipados.

Organizaciones cierran filas

Las 53 organizaciones nacionales e internacionales han conformado un frente común para reafirmar su compromiso con la democracia como el sistema que garantiza la convivencia pacífica y el respeto a la voluntad popular en Colombia. A través de un pronunciamiento conjunto, este bloque de organizaciones de la sociedad civil hizo un llamado urgente a la coherencia y la responsabilidad de todos los actores políticos ante la proximidad de la segunda vuelta electoral. Las organizaciones también hicieron un llamado a los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan públicamente a reconocer los resultados electorales, promuevan la calma entre sus seguidores y garanticen una transición hacia la siguiente etapa política dentro del marco del respeto institucional. Lea también: Ofensiva judicial contra De la Espriella por tener ciudadanía estadounidense; Constitución no lo prohíbe El grupo, que incluye además a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el CINEP y la Confederación General del Trabajo (CGT), enfatizó que la legitimidad de las elecciones depende de la protección de los mecanismos democráticos y de la defensa de la institucionalidad frente a ataques o cuestionamientos infundados.

Algunas frases