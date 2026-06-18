Video | ¡De aplaudir! Niño de Uzbekistán fue consolado por hinchas colombianos en el Azteca

Uzbekistán es una nación joven con apenas 35 años de existencia que nació de la disolución de la Unión Soviética. En estas tres décadas, su clasificación al Mundial 2026, donde debutó ante Colombia, es uno de los logros más importantes deportivamente, algo que alimentó la ilusión de los uzbekos.

La selección asiática inició su camino en las copas del mundo ante una Colombia que, a pesar de que el partido era en Ciudad de México, parecía local con una marea amarilla que se tomó el máximo escenario de los mexicanos. De los 80.824 espectadores reportados por Fifa, medios presentes en el escenario estiman que alrededor de 70.000 aficionados eran simpatizantes de Colombia.

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En medio de esa mancha amarilla hizo presencia la hinchada uzbeka que llegó para ver por primera vez a su equipo en una copa del mundo. Así como los hinchas colombianos, estuvieron alentando durante algo más de 90 minutos, sin embargo, el resultado fue para el elenco cafetero.

Dicha derrota llevó a que un niño simpatizante de Uzbekistán que estaba abrazando una replica del trofeo más ansiado por selecciones rompiera en llanto en medio de la multitud colombiana. Ante lo ocurrido, los simpatizantes de la tricolor comenzaron a gritar el nombre de su rival y a darle ánimo al menor.