El Real Madrid da inicio a la Champions contra el Inter en el Bernabéu; ¿quiénes son los favoritos a levantar el trofeo?

Tras caer (1-0) el pasado viernes por LaLiga ante el Real Betis de los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández, el nuevo Real Madrid de José Mourinho tendrá hoy su primera noche europea en el torneo preferido del madridismo: la UEFA Champions League.

Como cada año, el césped del Santiago Bernabéu vivirá otra jornada llena de estrellas del mundo del balompié. Esta vez, el rival de turno será un histórico: el Inter de Milán. Será un duelo lleno de intensidad, pues, como es costumbre en los equipos de “Mou”, la parte actitudinal se impone sobre otros aspectos del juego, mientras que el Inter de Cristian Chivu (actual campeón de Italia) combina el buen toque con el juego físico.

Este es un partido especial para Mourinho, ya que “The Special One” dirigió al Inter y fue el último equipo con el que levantó la “Orejona” en el año 2010 ante el Bayern Múnich, justamente en el Bernabéu. A propósito del duelo, el luso habló en la rueda de prensa previa al compromiso.

“Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos contra el Betis y perder. Estamos en una fase donde jugamos ocho partidos y el objetivo es clasificarnos. Quiero pensar este partido como único”, aseguró Mou.

Algo paradójico para este entrenador es que en las noches de Liga de Campeones acrecentó su figura, pero tiene la deuda de ganarla con el equipo más ganador de todos: el Real Madrid.

“Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana (hoy) se juega un partido de Champions que no es ultraimportante. Creo que ambos nos clasificaremos, y es una posibilidad estar ambos en el futuro”, dijo el luso.

Ante una afición que está hambrienta de títulos tras la sequía de los dos últimos cursos, el Real Madrid tendrá la obligación de ganar ante un Inter que venció en sus primeros tres partidos en la liga de Italia. Esta es una disputa que, por historia y presente, junta a dos de los candidatos al título.

El árbitro para este duelo entre españoles e italianos es el inglés Michael Oliver, quien hará sonar su silbato a las 2:00 de la tarde (hora colombiana) para dar inicio a una nueva edición de Champions en la Casa Blanca. El encuentro se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.