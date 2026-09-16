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Reserva Federal de EE. UU. sube las tasas de interés por primera vez desde 2023

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa en 25 puntos básicos hasta 4% y proyectó otro aumento antes de terminar 2026, ante una inflación persistente.

  • La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió sus tasas de interés en la segunda reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh. FOTO: AFP.
    La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subió sus tasas de interés en la segunda reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh. FOTO: AFP.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 minutos
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La Reserva Federal de Estados Unidos elevó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%, en el primer incremento desde julio de 2023 y la primera decisión de este tipo bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó la decisión por unanimidad. Con el aumento, el banco central busca contener unas presiones inflacionarias que continúan por encima de su objetivo de 2%. “La medida adoptada hoy contribuirá a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el comité”, señaló la Fed en su comunicado.

La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados. Antes de la reunión, los contratos de futuros de fondos federales asignaban una probabilidad superior al 90% a un incremento de 25 puntos básicos.

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