El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales

Antioquia ya está a las puertas de una de las sequías más severas de su historia reciente. Aunque hasta hace pocos meses se pensaba que el momento más crítico del fenómeno de El Niño se produciría el próximo año, las previsiones se adelantaron.
De acuerdo con el Ideam, con corte al pasado 10 de septiembre, hay una probabilidad del 90% de que en los últimos tres meses de este año la intensidad de ese fenómeno sea muy fuerte.
Pese a que durante las últimas semanas la preocupación pública se ha centrado principalmente en los embalses —de los que depende el funcionamiento tanto del servicio de energía como el de acueducto— el riesgo de que se desaten grandes incendios forestales está latente.
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Si bien en semanas recientes las emergencias más graves han ocurrido en el Valle de Aburrá, las autoridades del departamento tienen sus ojos puestos en varios municipios especialmente vulnerables a estas emergencias y en general al cambio climático.
Un reciente estudio contratado por el Dagran y entregado por la Universidad de Medellín a finales de 2025 analizó en profundidad los 125 municipios del departamento y reveló las zonas en riesgo más crítico.
Además de calcular los municipios que más se han visto devastados por estas emergencias en las últimas tres décadas —en una lista que encabeza por amplio margen el Urabá antioqueño en cuanto a área afectada, pero liderada por el Valle de Aburrá por número de víctimas— el documento también alertó de varios municipios que tienen graves falencias, como ausencia de cuerpos de bomberos operativos, elevados porcentajes de viviendas inflamables y prácticas como las quemas tradicionales, la minería ilegal y la presencia de grupos armados ilegales. A un nivel general, los datos muestran que el 34% de Antioquia tiene una vulnerabilidad alta y un 1,2% muy alta.
En medio de este panorama, el Departamento inició una estrategia en varios municipios, buscando que puedan fortalecer sus capacidades antes de nuevas emergencias.