La histórica cifra que Uefa y Concaf piden a la Fifa para desembolsar sus 6.000 millones de reserva

Los presidentes de la UEFA y de la Concacaf, Alexander Ceferin y Victor Montagliani, respectivamente, solicitaron a la FIFA el reparto de “al menos 10 millones de dólares” para cada una de las 211 federaciones miembro, en un correo enviado este viernes a su presidente, Gianni Infantino.
“La FIFA está a punto de cerrar el ciclo 2023-2026 con unas reservas de alrededor de 6.000 millones de dólares, las más importantes de su historia (...) Sobre esta base, la FIFA debería abonar al menos 10 millones de dólares a cada una de sus 211 asociaciones miembro durante el ciclo 2027-2030, es decir, un importe total de unos 2.100 millones de dólares”, escribieron los dos dirigentes en una carta de la que la AFP obtuvo copia.