¿Fin del Programa de Estímulos? exministra Kadamani alerta sobre suspensión de estímulos culturales; Ministerio le responde

En una publicación en su cuenta de X, Yannai Kadamani, exministra de Cultura del gobierno de Gustavo Petro, afirmó que por primera vez en 27 años, la cartera no designará ganadores ni asignará los estímulos económicos correspondientes a las modalidades de premios y reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos.

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Kadamani señaló que la falta de personal para evaluar las propuestas estaría relacionada con decisiones administrativas, entre ellas la salida de funcionarios de libre nombramiento y la no renovación de contratos de prestación de servicios. Según su trino, esos equipos son los encargados de diseñar, evaluar, administrar y ejecutar las políticas públicas culturales.

También cuestionó el argumento relacionado con la falta de flujo de caja. La exministra preguntó cómo puede utilizarse la falta de liquidez para suspender compromisos de programas cuyos recursos fueron apropiados dentro del presupuesto nacional de 2026.