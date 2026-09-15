Fiscalía pide condena para acusados por muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno: podrían recibir hasta 50 años de cárcel

La Fiscalía General pidió a un juez de Bogotá emitir un sentido de fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, a quienes señala como coautores del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió el 31 de octubre de 2025 en Bogotá. La solicitud fue presentada este martes 15 de septiembre, al término de seis meses de juicio. Durante los alegatos de conclusión, la fiscal de la Unidad de Vida sostuvo que las pruebas permitieron establecer la participación directa de los dos acusados en la agresión que terminó con la muerte del joven de 20 años.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Moreno salía de la discoteca Before Club junto con un amigo y buscaba transporte para regresar a su casa. El ente acusador señaló que no se trató de una pelea dentro del establecimiento y que los ataques se produjeron posteriormente en la calle. La Fiscalía también rechazó la hipótesis planteada por la defensa de que se trató de un homicidio preterintencional, es decir, que los procesados habrían pretendido causar un daño distinto a la muerte. En cambio, sostuvo que existió un acuerdo entre Suárez Ortiz y González Castro para atacar al estudiante y que ambos conocían las consecuencias que podía generar la agresión.

Fiscalía señala que hubo dos momentos de la agresión

En sus alegatos, la fiscal explicó que las pruebas permitieron establecer dos momentos en los que Moreno fue atacado. El primero ocurrió cuando salió de la discoteca acompañado de su amigo. De acuerdo con la investigación, fue golpeado y cayó al piso. Las cámaras de seguridad registraron posteriormente el desplazamiento de los dos acusados hacia la discoteca y su regreso al lugar donde se encontraba Moreno. La Fiscalía indicó que, en ese segundo momento, continuaron los golpes mientras el estudiante permanecía en el suelo. La acusación también señaló que Moreno y su amigo Juan David Cárdenas no tenían elementos con los cuales pudieran defenderse durante el ataque. “La víctima fue puesta en condición de inferioridad e indefensión”. De acuerdo con el expediente citado durante el juicio, aunque Juan Carlos Suárez fue quien inició la agresión, Ricardo González también se dirigió hacia Moreno y participó en el ataque. “Aunque Juan Carlos Suárez fue el primer agresor, en uno de los videos se observa que Ricardo González corre a una velocidad terrible y va a parar contra la humanidad de Jaime Alberto Moreno y lo agrede en el suelo”, indica el expediente de la Fiscalía. La Fiscalía agregó que Suárez Ortiz continuó golpeando al estudiante cuando este se encontraba en el piso. En la argumentación también se mencionó que el acusado practicaba artes marciales. Siga leyendo: Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD

Videos y testimonios hacen parte de las pruebas presentadas

Para sustentar la solicitud de condena, la Fiscalía presentó los testimonios de cerca de una decena de personas, entre ellas Juan David Cárdenas, amigo de Moreno que estuvo con él durante los últimos minutos de su vida. A ese material se sumaron pruebas técnicas y periciales, además de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle y los videos de la discoteca Before Club, donde Moreno se encontraba con sus amigos antes de los hechos. En uno de los registros aparece Ricardo González dentro del establecimiento, con un disfraz y unas orejas de color negro. La Fiscalía sostuvo que el conjunto de las pruebas permitió establecer que hubo una actuación coordinada entre los dos acusados y que ambos participaron en la agresión que terminó con la muerte del estudiante. “Usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y a una zona vital como lo era en la cabeza llevarían a su muerte”, indicó la fiscal delegada durante sus alegatos. El ente acusador también afirmó que los golpes fueron dirigidos en varias ocasiones hacia la cabeza de Moreno y que se produjeron pese a las solicitudes de su acompañante para que se detuviera la agresión. De interés: 16 años después del ‘carrusel de la contratación’, confirman condena de 40 meses contra Germán Olano

La Fiscalía negó que hubiera una pelea previa

Otro de los puntos expuestos durante el juicio fue la inexistencia de una pelea dentro de Before Club. La Fiscalía señaló que las pruebas recaudadas contradicen las versiones iniciales que ubicaban el origen de los hechos en un enfrentamiento dentro de la discoteca. En sus alegatos, la fiscal sostuvo que los acusados atacaron a Moreno cuando este caminaba por la calle y que no se estableció ninguna conducta previa del estudiante que justificara la agresión. “No se presentó ninguna pelea”, afirmó la fiscal durante su intervención. La funcionaria también señaló: “Fue una retalización”, al referirse a la actuación de los acusados, y agregó: “Se quisieron tomar la justicia por mano propia”. “Nunca se evidenció que realizara (en referencia a Jaime Esteban) una acción que llegara a este inmisericorde ataque”, resaltó la fiscal al referirse a la actuación de los dos procesados. La Fiscalía sostuvo que los elementos incorporados al juicio permitieron descartar la versión de que Moreno hubiera participado en una confrontación previa y afirmó que no se encontró una conducta del estudiante que explicara el ataque. Entérese: Cerebro de saqueo a recursos de regalías tiene medida de aseguramiento, pero estaba “detenido” en una clínica

¿A qué condena se exponen los acusados?

La Fiscalía solicitó que el juez emita un fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el delito de homicidio agravado, en calidad de coautores. De acuerdo con la acusación, la pena a la que se exponen por la gravedad del delito está entre 33 y 50 años de cárcel. Al cierre de sus alegatos de conclusión, la fiscal señaló que durante el juicio se logró desvirtuar la presunción de inocencia de los dos acusados. “Se desvirtuó la presunción de inocencia”, concluyó la fiscal del caso. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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