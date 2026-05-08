Fiscalía imputó al general (r) Zapateiro por presunto asedio y acoso sexual a funcionarias

El general en retiro Eduardo Zapateiro se declaró inocente del delito de acoso sexual imputado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos investigados, de acuerdo con el ente investigador, “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

Se trata de dos mujeres que lo denunciaron por acosarlas aprovechando su alto cargo en la institución.

Las demandantes son Lina Suárez y Liliana del Pilar Sambrano. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022.

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La Fiscalía explicó que Zapateiro Altamiranda le sugería a Lina Suárez vestirse bonito y le pedía salir con él. Lo hacía en ascensores y pasillos en donde quedaba a solas con ella. “Te voy a mandar a recoger, ponte tu mejor ropa de civil”, fue una de las frases que le dijo.

Pero también le escribía a altas horas de la noche. “Dios mío, ¿cómo eres tan creadita y se me la pelean? Tal vez me acostumbré a verte tan poco y en ropa de civil. “Déjame ver tu mejor foto de civil”, dicen varios mensajes de Whatsapp. Las fotos nunca fueron enviadas y por el contrario, según la Fiscalía, generaron un temor en la mujer.

En retaliación a esa negativa, Zapateiro habría truncado su ascenso a oficial del Ejército.

Según la Fiscalía, el general habría incurrido en conductas similares contra Liliana del Pilar Sambrano, a quien presuntamente le pedía fotos vestida de civil. También la llamaba con frecuencia y le insistía en verse a solas. “Yo quiero verte y me gustaría que estuviéramos solos. Mira la posibilidad de que yo pueda llegar a tu casa”, habría dicho.

Con ella, según la investigación, el oficial habría sido aún más insistente. “Déjame verte en tus cucos”, se lee en uno de los mensajes conocidos por el caso. La mujer también habría sufrido represalias tras rechazar esas insinuaciones, entre ellas una disminución de sueldo.

Las denuncias contra el exgeneral se conocieron en marzo de 2025. En ese momento salió a la luz una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado del Ejército por orden del entonces comandante.

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