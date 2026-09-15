Fiscalía inspeccionó sede del Pacto Histórico por financiación de consulta interna

La financiación de la consulta del Pacto Histórico que llevó a Iván Cepeda a la candidatura presidencial ahora es revisada por la Fiscalía.

Agentes de la Dijín de la Policía realizaron una inspección en la antigua sede del Movimiento Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada como sede del Pacto Histórico, en el marco de una indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

¿Qué buscaron? Según informó el ente investigativo, estaban recopilando documentos, cuentas, soportes y otros elementos financieros y contables relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho.

El procedimiento, dijo la Fiscalía, contó con el aval previo de un juez de control de garantías.

La Fiscalía busca establecer si la información reportada ante la autoridad electoral corresponde efectivamente a los financiadores de la campaña y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos.

La actuación se conoce en medio de una indagación previa que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de esa consulta, en la que se definió al candidato presidencial del Pacto Histórico y de la que Cepeda resultó ganador.