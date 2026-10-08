Fábrica de Licores de Antioquia rompe paradigmas y lanza un ron para “disfrutarlo de nuevas maneras”

El ron es uno de esos tragos tradicionales y exquisitos, de paladares finos. Si bien las tendencias de consumo de las personas más jóvenes han variado, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) busca romper ese paradigma con un nuevo producto, divertido, fresco y ligero, que ya está dando de qué hablar.

Se trata del Bufón del Zacatín, la nueva marca de la empresa licores antioqueña que se enfoca en un público contemporáneo a través de un licor de ron destilado del jugo de la caña, añejado por 3 años y con una graduación alcohólica más baja.

De entrada, el nombre del nuevo producto seduce: Zacatín fue el nombre de la primera empresa de licores que llegó a Antioquia, en 1919.

Por eso, comentan las directivas de la FLA, el licor que están lanzando está inspirado en ese espíritu alegre y descomplicado que se vive en las bodegas de ron de la compañía adscrita a la Gobernación de Antioquia.