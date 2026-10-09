Terremoto en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes, ¿lo sintió?

Un fuerte temblor de magnitud 7.7 con epicentro en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes 9 de octubre. Según los reportes, el terremoto se sintió mayormente en zonas del país como Cartagena, Medellín y el Chocó. De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano y de Estados Unidos, el epicentro del movimiento fue Pitaloza Arriba, Panamá, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. Le puede interesar: Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó preliminarmente de una magnitud de 8.0, pero poco después lo actualizó a 7.7, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país.

Asimismo, la entidad especializada de EE. UU. señaló que el movimiento telúrico generó pánico principalmente en Ciudad de Panamá, la capital del país, por lo que cientos de personas evacuaron con rapidez los edificios. Por otro lado, diferentes agencias internacionales reportaron alerta de tsunami en el Pacífico oriental tras el fuerte sismo en el país centroamericano.

En Medellín, ciudad desde donde hubo reporte del movimiento, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre las posibles repercusiones del movimiento telúrico en el territorio y descartó afectaciones estructurales en la ciudad. “Después del sismo registrado hace unos minutos, les informo que hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones en Medellín. Seguimos atentos, verificando la situación con todas las estaciones de Bomberos Medellín. Cualquier emergencia o novedad, repórtenla a la línea 123”, señaló el mandatario.

Reportaron réplicas tras el fuerte temblor en Panamá