Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Terremoto en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el temblor a las 12:56 de la tarde.

  • FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
    FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
hace 2 horas
bookmark

Un fuerte temblor de magnitud 7.7 con epicentro en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes 9 de octubre. Según los reportes, el terremoto se sintió mayormente en zonas del país como Cartagena, Medellín y el Chocó.

De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano y de Estados Unidos, el epicentro del movimiento fue Pitaloza Arriba, Panamá, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

Le puede interesar: Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó preliminarmente de una magnitud de 8.0, pero poco después lo actualizó a 7.7, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país.

Asimismo, la entidad especializada de EE. UU. señaló que el movimiento telúrico generó pánico principalmente en Ciudad de Panamá, la capital del país, por lo que cientos de personas evacuaron con rapidez los edificios.

Por otro lado, diferentes agencias internacionales reportaron alerta de tsunami en el Pacífico oriental tras el fuerte sismo en el país centroamericano.

En Medellín, ciudad desde donde hubo reporte del movimiento, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre las posibles repercusiones del movimiento telúrico en el territorio y descartó afectaciones estructurales en la ciudad.

“Después del sismo registrado hace unos minutos, les informo que hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones en Medellín. Seguimos atentos, verificando la situación con todas las estaciones de Bomberos Medellín. Cualquier emergencia o novedad, repórtenla a la línea 123”, señaló el mandatario.

Reportaron réplicas tras el fuerte temblor en Panamá

Varias réplicas importantes, desde 5.2, 5.5, 5.8 e incluso hasta de 6.0, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Según las autoridades, los sismos en la capital de Panamá son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí. Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

También le puede interesar: Maduro habría negociado con las Farc la entrega de explosivos por una deuda de narcotráfico, según acusación de EE. UU.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form