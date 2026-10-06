Fondo Monetario Internacional volverá a usar datos oficiales de Venezuela tras 22 años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incorporará algunos datos oficiales de Venezuela en sus estimaciones económicas, en un cambio frente a los años recientes en los que dependió principalmente de cálculos de su personal técnico. La decisión se produce después de la reanudación de las relaciones oficiales con el Gobierno de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en abril. En julio, un enviado de alto nivel del organismo visitó Caracas por primera vez en más de dos décadas, seguido por una misión de funcionarios que terminó a comienzos de septiembre, de acuerdo con Bloomberg.

Para periodos anteriores, las estimaciones combinarán datos oficiales y cálculos del FMI, mientras que las cifras de 2026 y los años siguientes corresponderán a las proyecciones del organismo. El próximo informe “Perspectivas de la economía mundial” está previsto para el 13 de octubre. Un portavoz del FMI no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión. El cambio ocurre mientras Venezuela avanza en una reestructuración de su deuda, proceso impulsado por Estados Unidos, principal accionista del FMI.

¿Qué significa el regreso de los datos oficiales para Venezuela?

El intercambio de información podría representar un paso hacia una evaluación del Artículo IV, aunque el FMI ha señalado que las autoridades venezolanas no han solicitado financiación al organismo. La revisión económica rutinaria del país no se realiza desde 2004. Le puede gustar: Cilia Flores tiene un “tema en el corazón muy delicado”, dice el hijo de Nicolás Maduro Según Bloomberg, Venezuela pasó durante años por una escasez de estadísticas oficiales, después de que el Banco Central dejara de publicar periódicamente indicadores como inflación y producto interno bruto. En marzo, el organismo volvió a publicar la inflación de 2025, después de que el último reporte anterior hubiera sido divulgado en noviembre de 2024. Desde entonces retomó las actualizaciones mensuales. La falta de datos fiables también llevó a economistas y consultoras a utilizar estimaciones privadas e indicadores alternativos. En 2018, por ejemplo, el Banco Central informó al FMI que la inflación había sido cercana al 860% el año anterior, mientras que la estimación del Fondo alcanzaba 2.818%. A comienzos de este año, el FMI había advertido que las dificultades para elaborar previsiones sobre Venezuela estaban relacionadas con la falta de diálogo con las autoridades, la información incompleta y las dificultades para conciliar los indicadores comunicados con la evolución de la economía. En ese momento, el organismo señaló que sus estimaciones debían interpretarse con cautela. Esa valoración podría cambiar en el próximo informe como consecuencia del intercambio de datos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Como parte del mayor acercamiento, el FMI también tiene previsto abrir una oficina en Caracas el próximo año. Entérese: A diferencia de Colombia, Estados Unidos sí certifica a Venezuela en la lucha contra las drogas Bloque de preguntas y respuestas: