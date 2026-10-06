Fondo Monetario Internacional volverá a usar datos oficiales de Venezuela tras 22 años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incorporará algunos datos oficiales de Venezuela en sus estimaciones económicas, en un cambio frente a los años recientes en los que dependió principalmente de cálculos de su personal técnico.
La decisión se produce después de la reanudación de las relaciones oficiales con el Gobierno de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, en abril. En julio, un enviado de alto nivel del organismo visitó Caracas por primera vez en más de dos décadas, seguido por una misión de funcionarios que terminó a comienzos de septiembre, de acuerdo con Bloomberg.