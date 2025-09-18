Instalaron cámaras de fotomultas en la Variante a Caldas: ¿cuándo funcionarán y qué sancionarán?

Los habitantes de Sabaneta, La Estrella, Caldas y el Suroeste antioqueño que transitan por la variante a Caldas se alertaron por la ubicación de dos cámaras de fotomultas en este corredor. A partir de eso comenzaron los interrogantes como si están funcionando o si van a sancionar pico y placa en esta vía históricamente exenta. EL COLOMBIANO resolverá todas las dudas relacionadas con estos dispositivos.
Lo primero es que ambas cámaras se encuentran a la altura del cerro Pan de Azúcar, en el tramo que corresponde a Sabaneta, por lo que incrementará de cuatro a seis dispositivos, localizados en tres puntos de la zona urbana del municipio más pequeño de Colombia por extensión territorial.