Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa

Este miércoles 17 de septiembre, el Pueblito Paisa, en el Cerro Nutibara, se convirtió en escenario de una de las noches más comentadas del año para Medellín, pues Karol G apareció de manera inesperada frente a cientos de fanáticos y ofreció un concierto breve, íntimo y cargado de emoción.
La velada comenzó como una actividad promocional. El lugar turístico se vistió de naranja con carteles, decoraciones y estaciones que reproducían la letra completa de la canción.Tu Perfume, incluido en su álbum más reciente Tropicoqueta. Así que entre aromas, música ambiente y muestras gratuitas de su nuevo perfume, los asistentes vivieron un ambiente festivo que pronto se transformó en celebración colectiva: sin previo aviso, Karol G apareció escoltada por su equipo y se ubicó en la fuente central. Desde allí interpretó a capela fragmentos de sus canciones más reconocidas, entre ellas Papasito y algunos de sus lanzamientos recientes.