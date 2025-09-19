Horror en Ocaña: hombre decapitó palomas con los dientes en pleno parque; fue enviado a la cárcel

Un aberrante caso de maltrato animal conmociona a Ocaña, Norte de Santander. En la plazoleta 29 de Mayo, un hombre fue sorprendido decapitando palomas con sus propios dientes, un hecho que indignó a transeúntes y defensores de los animales.

El responsable fue identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien fue detenido por la Policía tras el ataque ocurrido el pasado 15 de septiembre, cuando le causó la muerte a dos palomas. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal agravado, cargo que no aceptó. El juez ordenó su medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerá en un centro carcelario mientras se adelanta la nueva audiencia del proceso penal.

Le puede interesar: Las sanciones que podría enfrentar Iván Vallejos, el hombre que quemó vivo a un perro en Pasto

La abogada y animalista Nohora Pinto explicó en declaraciones a W radio cómo actuaba el presunto maltratador: “Aparece misteriosamente, se sube a las palomeras y empieza con sus dientes a arrancarle la cabeza a las palomas. Cuando ocurrió esto había bastante gente en el parque, llamaron a la Policía para que lo capturaran”. Pinto añadió que en ataques previos la persona habría matado una o dos palomas, sin embargo, en esta última ocasión fueron diez.

La senadora Andrea Padilla, autora de la llamada Ley Ángel, agradeció a las autoridades por la captura. “¡Todos los animales merecen protección y justicia! En Ocaña fue capturado el delincuente que mataba palomas arrancándoles la cabeza”, afirmó Padilla en su cuenta de X. La congresista recordó que la ley endurece las sanciones contra el maltrato animal y habilita mecanismos para su prevención y persecución.