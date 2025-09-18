Subida en la cuota del Icetex llevó a una médica a la clínica por salud mental

Ocho años atrás, Natalia Barrera* llegó a Bogotá a estudiar. Dejó su tierra natal (Llanos orientales) para iniciar sus estudios universitarios. Inició, desde entonces, su carrera en medicina en la una prestigiosa universidad de la capital, que terminó con su grado en 2023. Como muchos jóvenes, Natalia tuvo que cubrir el costo de la matrícula sacando un crédito en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
En 2023 se graduó como médica y actualmente ejerce su profesión en la capital, en donde vive en unión libre con su novio. A finales de ese año le hicieron el plan de pagos para pagar el crédito educativo, que cubría el 100% de la matrícula. Es decir, el Icetex le prestó para cubrir toda la carrera y debía pagarla a largo plazo. “Eran más o menos 10 años pagando las cuotas, que variaba según el IPC (índice de precios al consumidor) y eran de alrededor de $3,5 millones”, contó a EL COLOMBIANO.
En abril de 2024 comenzó a pagar las cuotas mensuales de la deuda total de $280 millones. Sin embargo, en marzo de 2025 su vida cambió y la han tenido en dos ocasiones en una unidad de salud mental.
Según contó, en marzo de este año la cuota le subió a $4,6 millones: un incremento del 31 % ($1,1 millón). El problema es que su salario es de $5,2 millones y el costo de vida aprieta. "Me ha tocado decidir entre comprar mercado o pagar la cuota completa. Desde marzo les dije (al Icetex) que no puedo pagar eso e intenté que bajara la cuota, pero solo me la bajaban $200.000 y alargando a más", dijo.
Natalia es una de las jóvenes que se han visto afectadas por estos cambios en los créditos que otorga el Icetex: una entidad que ha estado blanco de críticas por parte de expertos y congresistas independientes que han hecho seguimiento al manejo de esa entidad financiera.