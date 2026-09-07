Fredonia alcanzó los 39,4 °C y quedó como el segundo lugar más caliente de Colombia

El calor no dio tregua en Fredonia, Antioquia. El municipio del Suroeste registró una temperatura máxima de 39,4 °C en las últimas 24 horas, un dato que lo ubicó en el segundo puesto del listado nacional elaborado con los registros de las estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
El registro antioqueño quedó apenas 0,2 °C por debajo de Saldaña, Tolima, que encabezó el reporte con 39,6 °C. En otras palabras, Fredonia estuvo prácticamente en el mismo nivel de calor que el municipio que ocupó el primer lugar del país.
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La temperatura resulta llamativa para Antioquia, donde la geografía y la altura generan condiciones muy diferentes a las de las zonas tradicionalmente más calientes de Colombia.