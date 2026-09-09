Fredy Montero hace historia en el Real Cartagena; llegó a una cifra récord

“Viejo es el viento y todavía sopla”, dice un dicho popular. Esta frase aplica a la perfección para los delanteros del fútbol profesional colombiano, uno de ellos, Fredy Montero. El atacante atlanticense de 39 años de edad llegó al Real Cartagena a inicios de 2025 proveniente del Deportivo Cali, en una transferencia que la hinchada “Azucarera” no comprendió, pues este era su mejor hombre en ataque. Quizá el estilo de vida cerca del mar en una de las ciudades más bonitas de Colombia, como Cartagena, lo tentó, pues a su edad las prioridades son más familiares que otra cosa, además de ser uno de los mejores pagos de la segunda división del fútbol colombiano. Independiente de la razón que lo llevó a vestir la camiseta auriverde, lo cierto es que en el club bolivarense se hizo gigante y ya llegó a la marca de 50 goles allí.

Tan solo 65 partidos le bastaron a Montero para conseguir el medio centenar de anotaciones con el Real, convirtiéndose así en el segundo máximo artillero en la historia del equipo por detrás de Juan José Salcedo, quien sumó 75 goles con el cuadro cartagenero. Son 16 los goles que lo separan de la historia grande de este conjunto de la costa caribeña colombiana. Todo indica que Fredy conseguirá el primer lugar en la tabla de goleo histórica del Cartagena. “La DIMAYOR felicita a Fredy Montero, jugador y capitán de Real Cartagena, por alcanzar la cifra de 50 goles con el conjunto auriverde, consolidándose como uno de los grandes referentes en la historia reciente de la institución. El delantero alcanzó este importante registro en la victoria 1-0 ante Orsomarso, por la Fecha 8 del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2026, al convertir desde el punto penal el tanto que significó el triunfo para su equipo”, mencionó la Dimayor en un comunicado. Ahora, para Montero y el Real Cartagena, el principal objetivo es lograr el ascenso. Hay que recordar que en el primer semestre de 2026, el Real Cartagena, comandado justamente por el delantero atlanticense, llegó a la final del Torneo Betplay; sin embargo, cayeron en la final contra el Envigado F.C. de Alberto Suárez, entrenador que salió recientemente del cuadro naranja.

Un delantero de jerarquía

Antes de que Luis Javier Suárez brillara en el Sporting de Lisboa, Fredy Montero fue el primer delantero colombiano en ganarse el corazón de los hinchas de los “Leones de Lisboa”. Montero jugó 131 partidos con la camiseta verdiblanca, anotó 46 goles y brindó 18 asistencias. Ocho de esas anotaciones fueron en competiciones internacionales. También jugó en la MLS, la Liga de China, Millonarios y Deportivo Cali para sumar un total de 227 goles y 74 asistencias en 617 partidos como profesional. Lea también: Álvaro Montero jugó contra Sao Paulo con el corazón roto por la muerte de su abuela Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: