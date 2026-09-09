Fredy Montero hace historia en el Real Cartagena; llegó a una cifra récord

“Viejo es el viento y todavía sopla”, dice un dicho popular. Esta frase aplica a la perfección para los delanteros del fútbol profesional colombiano, uno de ellos, Fredy Montero. El atacante atlanticense de 39 años de edad llegó al Real Cartagena a inicios de 2025 proveniente del Deportivo Cali, en una transferencia que la hinchada “Azucarera” no comprendió, pues este era su mejor hombre en ataque.
Quizá el estilo de vida cerca del mar en una de las ciudades más bonitas de Colombia, como Cartagena, lo tentó, pues a su edad las prioridades son más familiares que otra cosa, además de ser uno de los mejores pagos de la segunda división del fútbol colombiano. Independiente de la razón que lo llevó a vestir la camiseta auriverde, lo cierto es que en el club bolivarense se hizo gigante y ya llegó a la marca de 50 goles allí.