De la Espriella reporta 14.422 capturas y millonaria incautación de cocaína en su primer mes de presidente

La Fuerza Pública mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales y el narcotráfico en distintas regiones del país. En un mensaje publicado en X, el presidente, Abelardo de la Espriella, reportó los resultados de las operaciones desarrolladas durante las últimas 24 horas.
Según el mandatario, en ese periodo fueron capturadas 24 personas, mientras que un integrante de estructuras criminales se sometió a la justicia y otro murió durante el desarrollo de operaciones militares y policiales.
Las autoridades también reportaron la incautación de siete armas de fuego, 1.012 municiones y ocho artefactos explosivos, como parte de las acciones contra organizaciones armadas y redes criminales.
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