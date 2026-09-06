Migrantes venezolanos tienen hasta 60 días para reclamar los 150.000 permisos PPT pendientes

Más de 150.000 Permisos por Protección Temporal (PPT) que ya fueron expedidos permanecen pendientes de reclamación en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) de Migración Colombia.

Por eso, la entidad hizo un último llamado a los ciudadanos venezolanos que realizaron el trámite y cuyo documento todavía no ha sido retirado.

Los permisos fueron expedidos desde 2021, en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo creado para regularizar la situación migratoria de ciudadanos de ese país.

Ahora, los titulares tendrán un plazo de 60 días para verificar si su documento permanece disponible y, si aparece en el listado correspondiente, acudir al centro indicado para completar la reclamación.

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