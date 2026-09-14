Gobierno respondió a suspensión de plan piloto para fumigación aérea de cultivos ilícitos, ¿qué sigue?

El Gobierno Nacional insiste en fumigar cultivos ilícitos con el herbicida glufosinato de amonio. La medida está suspendida temporalmente desde la semana pasada, cuando un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, admitió una acción de tutela de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. Ante eso, el Gobierno respondió.
Esa decisión judicial se presentó pocos días después de que la Policía anunciara el plan piloto de aspersión aérea, que se desarrollaría principalmente en Putumayo y tendría como objetivo intervenir hasta 1.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
El piloto no contempla el uso de glifosato. El Gobierno autorizó, en cambio, la utilización de Glufosinato de Amonio 200 SL, un herbicida que ya contaba con aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para actividades de erradicación terrestre y que pretende ser sometido a evaluación mediante aplicación aérea.
Cabe aclarar que el glufosinato de amonio es un herbicida considerado de clase II para la Organización Mundial de la Salud, es decir, “moderadamente peligroso”. Mientras tanto, el glifosato es clase III, “ligeramente peligroso”, una categoría que esa entidad internacional considera de mayor riesgo.
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