Arte, música y patrimonio: Funza enciende sus calles con el Festival Cultural Zaquesazipa 2026 en Cundinamarca

Los departamentos de Colombia le siguen apostando a la cultura. Del 9 al 20 de septiembre, el municipio de Funza se prepara para vivir 12 días de arte, cultura y grandes espectáculos con la celebración de la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026. Este evento, que cada año gana mayor proyección nacional, ofrecerá conciertos, encuentros culturales y actividades para públicos de todas las edades en diferentes escenarios. La cuenta regresiva terminó para uno de los mayores eventos culturales de Cundinamarca. Le puede interesar: Una historia grabada en Colombia y la vida de Rocky llegan al TIFF: estas son las películas más esperadas del festival

El talento local como eje central: Música y presentaciones estelares

Este viernes 11 de septiembre, más de 300 artistas locales participarán en el espectáculo de apertura denominado “Un año a la colombiana”. Esta puesta en escena integrará música, danza y diferentes expresiones artísticas desarrolladas desde los procesos culturales del municipio. Durante el transcurso del festival, músicos, bailarines, escritores, actores, artistas visuales, artesanos, DJ, estudiantes y colectivos de Funza tendrán espacios para compartir su trabajo y mostrar la diversidad creativa y cultural. Y es que uno de los grandes protagonistas de esta edición será el talento funzano.

Músicos, bailarines, artesanos y gestores patrimoniales se darán cita durante casi dos semanas en Funza. FOTO: Alcaldía de Funza

“Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del Zaquesazipa, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruten de todo lo que hemos preparado. Y, por supuesto, queremos invitar a los colombianos a que vengan a Funza y vivan con nosotros esta gran celebración”, detalló la alcaldesa, Jeimmy Villamil Buitrago. Y agregó que “tendremos reconocidos artistas nacionales e internacionales, pero este Festival también es una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo nuestro, porque en Funza hay muchísimo talento por mostrar, apoyar y consolidar”.

La agenda musical tendrá tres jornadas principales en la Plazoleta Marqués de San Jorge, un escenario con una capacidad proyectada de entre 15.000 y 18.000 asistentes. El concierto inaugural se realizará el sábado 12 de septiembre con las presentaciones de Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox. Posteriormente, el viernes 18 llegará “Funza Góspel 2026” con Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band. El gran cierre musical está programado para el sábado 19, encabezado por Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz.

Programación familiar, patrimonio y nuevas audiencias

El Festival Zaquesazipa estructuró una oferta para las familias que incluye a Tu Rockcito, agrupación ganadora del Latin Grammy enfocada en niñas y niños, y un espectáculo de humor a cargo de Hassam. A estas actividades se sumarán expresiones de teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y culturas urbanas. En el ámbito patrimonial y visual, la programación abarca el Festival Literario Escrituras Vivas, el Salón de Artistas Funzanos, exposiciones patrimoniales, encuentros de vigías del patrimonio y muestras artesanales y gastronómicas. También se incluyeron actividades académicas dedicadas a reconocer y preservar los oficios, saberes y tradiciones del municipio.

Funza dará inicio este 9 de septiembre a 12 días continuos de programación cultural. FOTO: Alcaldía de Funza

Tras 29 ediciones, la marca cultural de este evento ha trascendido las fronteras de Funza y continúa conectando con audiencias de todo el país. El creador de contenido Julián Pinilla hace parte de la promoción del festival, y Ubeimar Ríos, protagonista de la película colombiana Un poeta, se integrará a su programación artística y cultural. Durante septiembre, Funza será un gran escenario abierto para Colombia. El ingreso a todos los eventos y actividades será libre y gratuito, y los espectáculos se desarrollarán en espacios libres de alcohol para promover ambientes seguros y familiares. La programación completa se puede consultar en www.zaquesazipa.com y a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza.

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