Funza es el municipio mejor administrado de Colombia por segundo año consecutivo

Un ranking del Índice de Desempeño Institucional (IDI), elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, midió cuáles fueron los municipios con mejor administración pública en Colombia. En el listado aparecen 100 municipios, evaluados por la capacidad de sus entidades públicas para gestionar con eficiencia, transparencia y orientación a resultados.
El primer lugar fue para el municipio de Funza, en Cundinamarca, que obtuvo 98,9 puntos, mejorando el resultado alcanzado en la vigencia anterior (98,1). Esto lo consolida, por segundo año consecutivo, como el municipio más destacado en temas de gestión pública y un modelo administrativo basado en la planeación, la innovación, la transparencia y el servicio a la ciudadanía.