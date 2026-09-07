Los futbolistas jóvenes del fútbol colombiano que se abren paso en Europa

El fútbol colombiano, fiel a su estilo, no deja de exportar joyas al extranjero. La última selección sub-17 ganó el Sudamericano en Paraguay este año y sirvió de vitrina para varios jugadores que, al igual que muchos sub-21, ya están en el balompié del Viejo Continente. La formación europea es la mejor del mundo futbolero en la actualidad, un hecho que no se puede negar. Por eso, que las futuras generaciones estén en las ligas de ese continente es un buen comienzo para la nueva camada en la selección. Estos son 14 jugadores sub-21 del país que están llamados a ser figuras en la élite.

Seguridad para el mañana

Con un par de convocatorias a las divisiones menores y siendo el arquero suplente de la última selección sub-20, el guardameta colomboinglés Alexei Rojas encontró en el Penafiel, de la segunda división de Portugal, un club donde puede desarrollar las habilidades adquiridas en la cantera del Arsenal de Inglaterra. Con 20 años, el joven guardameta es uno de los llamados a recibir una oportunidad en el arco tricolor del futuro. De reciente y correcto paso por Atlético Nacional, el canterano Royer Caicedo se afianza cada vez más en el Cercle Brugge (Círculo de Brujas), uno de los clubes tradicionales del fútbol de Bélgica. A sus 20 años de edad, el nacido en Guachené, Cauca, quiere seguir los pasos de su paisano Yerry Mina. Tiene un valor de 1,5 millones de euros, según Transfermarkt. Yeimar Mosquera mide 1,90 metros y aún pertenece al Aston Villa inglés. Para su desarrollo, los «Villanos» lo prestaron al Vitória Guimarães de Portugal, donde puede potenciar, principalmente, su confianza. El compañero de fórmula en la defensa de Mosquera en el Mundial Sub-20 de Chile, Simón García, también viajó al fútbol luso. El canterano de Atlético Nacional es la más reciente incorporación del Rio Ave de Portugal. Con el Verde paisa se afianzó como titular, aunque debe mejorar algunos aspectos del juego que solo da la experiencia. Con 18 años, el lateral izquierdo vallecaucano Miguel Solarte se estableció en el segundo equipo del Slavia Praga de República Checa. Lleva seis partidos esta temporada en la categoría «B» del fútbol de aquel país. Es un habitual convocado por César Torres en la sub-20 de Colombia.

Volantes formados en Europa

Dilan Zárate es una de las apuestas del fútbol europeo para ser uno de los mejores volantes del mundo en la próxima década. El colomboespañol que nació en Cartagena de Indias hace 19 años, se formó en la cantera del Inter de Milán. Ya jugó con las divisiones menores de España, aunque una buena gestión puede traerlo a vestir la camiseta amarilla colombiana. A sus 19 años, el volante de marca criollo Mayker Palacios demuestra en la segunda división de Austria una capacidad única de quite. En su temporada en el FC Liefering, equipo filial del Red Bull Salzburgo, jugó en dos ocasiones y se destacó por su trabajo sin balón. Matías Orozco fue la gran venta del fútbol profesional colombiano en este mercado de pases. El joven barranquillero de 18 años de edad lideró el mediocampo del Deportivo Cali desde el semestre pasado y hace una semana se oficializó su fichaje por el Brighton de la Premier League por unos 4,8 millones de euros. Antes de vestirse de «Gaviota», Orozco jugará un año cedido en el C. D. Castellón de España. Joel Romero, joven volante que pulió David González en América de Cali, es nuevo jugador del Torreense para este curso. Con 19 años, es uno de los volantes prometedores del fútbol luso. Por último en el medio del campo, Samuel Martínez, canterano de Atlético Nacional, ya firmó con el Liverpool. Este acuerdo asegura que el «10» de la selección sub-17 llegará a Anfield, lugar donde hace no mucho brilló Luis Díaz.

Un tridente que promete

El Deportivo Independiente Medellín sacó de su cantera uno de los carrileros o extremos más prometedores del fútbol italiano: Juan Arizala. El nariñense de 20 años de edad tuvo un gran debut con el Udinese el pasado miércoles y peleará por un puesto titular en este tradicional equipo de la Serie A. Los colombianos en el FC Porto siempre fueron buenos y rindieron. Se espera que ese sea el caso de Brayan Caicedo, un extremo ágil y bueno en el uno contra uno que está en el Porto B, de la segunda división de Portugal. Se espera que pase al primer equipo de los «Dragones» para el curso siguiente. Por último, el delantero de 1,87 metros de estatura y gran potencia física, Kevin Ángulo, fue oficializado en el Brujas de Bélgica, equipo que potenció a jugadores como José Izquierdo o Carlos Bacca. Ángulo llegó cedido del América de Cali y estará en el Club NXT, filial que disputa la segunda división belga. Lea también: Matías Orozco tuvo un gran debut en España; así está el recambio en el mediocampo colombiano