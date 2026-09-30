Gasolina sube $46 desde este 1 octubre: así queda el precio en Medellín

El precio de venta al público de la gasolina motor corriente aumentará en promedio $46 por galón a nivel nacional durante octubre de 2026, equivalente a una variación de 0,29% frente al precio vigente en septiembre.

Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público actualizaron las resoluciones que establecen los precios de referencia de los combustibles para octubre, que entrarán en vigor desde el 1 de octubre de 2026.

Según los datos oficiales de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón.El ajuste está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina.

El Gobierno señaló que la decisión busca generar alivios para los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El biocombustible utilizado en la mezcla de la gasolina se produce a partir de caña de azúcar, por lo que, de acuerdo con los ministerios, la actualización del precio reconocido al etanol busca acompañar al sector en su recuperación después del sismo.

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