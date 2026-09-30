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Gasolina sube $46 desde este 1 octubre: así queda el precio en Medellín

La gasolina corriente subirá $46 por galón en octubre, mientras el ACPM mantendrá su precio sin cambios por decisión del Gobierno Nacional.

  • Mientras la gasolina tendrá un incremento, el precio del ACPM permanecerá sin cambios durante octubre. FOTO: Getty.
    Mientras la gasolina tendrá un incremento, el precio del ACPM permanecerá sin cambios durante octubre. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 9 minutos
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El precio de venta al público de la gasolina motor corriente aumentará en promedio $46 por galón a nivel nacional durante octubre de 2026, equivalente a una variación de 0,29% frente al precio vigente en septiembre.

Los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público actualizaron las resoluciones que establecen los precios de referencia de los combustibles para octubre, que entrarán en vigor desde el 1 de octubre de 2026.

Según los datos oficiales de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio de referencia de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades pasará de $15.886 a $15.933 por galón.El ajuste está relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina.

El Gobierno señaló que la decisión busca generar alivios para los productores de caña de azúcar del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El biocombustible utilizado en la mezcla de la gasolina se produce a partir de caña de azúcar, por lo que, de acuerdo con los ministerios, la actualización del precio reconocido al etanol busca acompañar al sector en su recuperación después del sismo.

Siga leyendo: Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre debido al terremoto

Gasolina subirá $46 por galón en octubre
Gasolina subirá $46 por galón en octubre

Así queda el precio de la gasolina en las principales ciudades

La mayoría de las capitales tendrá un incremento de $46 por galón frente a septiembre. En Bogotá, el precio de referencia será de $16.377 por galón, mientras que en Medellín llegará a $16.297. En Barranquilla será de $16.010 y en Bucaramanga de $16.135.

Cali y Cúcuta tendrán un incremento de $47 por galón frente al mes anterior.

Con el ajuste de octubre, Villavicencio tendrá el precio de gasolina más alto entre las 13 principales ciudades, con $16.477 por galón. Le siguen Cali, con $16.386, y Bogotá, con $16.377.

En el grupo intermedio aparecen Manizales ($16.350), Pereira ($16.322), Medellín ($16.297), Ibagué ($16.291) y Montería ($16.217).

En el norte y nororiente del país, el precio de referencia será de $16.135 en Bucaramanga, $16.010 en Barranquilla y $15.967 en Cartagena. Los valores más bajos estarán en Cúcuta, con $14.328, y Pasto, con $13.966 por galón.

Siga leyendo: Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios?

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