George Clooney homenajeado en Venecia: EE. UU. está gobernado por “las personas menos capacitadas”

Las palabras de una de las estrellas de Hollywood más reconocidas del mundo fueron tajantes: Estados Unidos está ahora bajo una “caquistocracia”, o sea gobernado por “las personas menos capacitadas”, dijo este miércoles George Clooney sobre su país y la administración de Donald Trump. El conocido actor, de 65 años, recibió –en la ceremonia de apertura de la Mostra de Venecia– un León de Oro honorífico por toda su carrera. Preguntado en una rueda de prensa sobre cómo ve Estados Unidos actualmente, bajo la administración Trump, el intérprete afirmó que el país atraviesa “tiempos difíciles”.

“Existe una gran palabra, caquistocracia, que es un país gobernado por las personas menos capacitadas. Creo que quizá tengamos una caquistocracia ahora mismo”, declaró. “Pero saldremos adelante”, añadió. “Tendremos elecciones en noviembre (...) Y luego, con un poco de suerte, en 2028 recuperaremos algo de normalidad”, dijo en referencia a los comicios de medio mandato y las presidenciales dentro de dos años. Definiéndose a sí mismo como “optimista”, Clooney recordó que él mismo vivió otros tiempos oscuros. Puede leer: El famoso cantante Lionel Richie fue ingresado a UCI tras un concierto en Estados Unidos: esto se sabe “Tengo suficiente edad como para haber vivido en Estados Unidos, cuando todas las ciudades del país ardían y perdimos a Martin Luther King y a Bobby Kennedy en el mismo año. Hubo toneladas de violencia. El Capitolio estaba rodeado de tanques”, comentó. “Hemos pasado por otros tiempos difíciles, y este es uno de ellos”, agregó.

Este ferviente demócrata, muy involucrado en la recaudación de fondos para el partido, fue un apoyo importante para Barack Obama primero y después Joe Biden. Clooney, cuyo activismo cobró protagonismo cuando denunció la situación del Darfur, en Sudán, está casado con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin. A finales de 2025, Clooney obtuvo la nacionalidad francesa para instalarse con su familia en Francia. El presidente estadounidense Donald Trump se burló entonces del actor, de quien dijo que “se ha hecho más conocido por la política que por sus escasas películas, totalmente mediocres”.

Sobre la Inteligencia Artificial también habló Clooney

En la misma rueda de prensa, el actor habló en contra de la inteligencia artificial. Dijo concretamente que representa una amenaza directa para la industria del cine y para el periodismo, ya que la tecnología hace cada vez más confuso distinguir entre lo real y lo falso. “Es cada vez más difícil para nosotros discernir la verdad (...) envenenas el pozo al decir ‘quizás esto es verdad’, ‘a lo mejor no’, entonces cuando ves cosas reales que son realmente verdaderas, la gente puede decir, ‘bueno, eso es falso’”, detalló. El actor además precisó que sí es una herramienta que complicará varios puestos de trabajo a futuro: “Nos va a perjudicar de muchas maneras. Si eres supervisor de efectos visuales, vas a tener problemas para salir adelante porque se van a eliminar muchos puestos de trabajo. Probablemente alrededor del 30% de los estos”. El actor también bromeó sobre el uso futuro de su imagen digital: “Me gustaría evitar aparecer en un comercial de tampones 20 años después de haber muerto”, sentenció.

La carrera de George Clooney

George Clooney, galán por excelencia, ha sabido transformar su éxito tardío en una carrera excepcional que lo encumbró como una de las mayores estrellas de su generación, pero que no duda en pronunciarse sobre temas políticos. El actor pertenece a un tipo de intérpretes cada vez más escaso en Hollywood: el de los actores cuyo nombre es de por sí una marca mundial, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Tom Cruise. “Creo que es mejor en el trabajo de ser una estrella de cine que cualquiera que lo haya hecho antes”, dijo de él el director Tony Gilroy, con quien trabajó en Michael Clayton (2007). Con su seductora mirada y su característico pelo canoso, el intérprete, de 65 años, es a menudo comparado con los grandes galanes de Hollywood, como Cary Grant. Puede leer: El documental sobre los aviones de la Segunda Guerra Mundial que aún vuelan en la Amazonía colombiana Pero para Clooney, hijo de un presentador de televisión de una cadena local de Kentucky, el éxito tardó en llegar. En 1984, se mudó a Los Ángeles para probar suerte, siguiendo los consejos de su primo Miguel Ferrer, también actor –e hijo de la cantante de jazz Rosemary Clooney, tía de George–, y allí fue encontrando pequeños papeles. Apareció en la serie The Facts of Life y participó en una quincena de programas piloto que nunca verían la luz. No fue hasta 1994 cuando su carrera despegó, gracias a su papel en ER Sala de Emergencias, un drama médico que triunfó en todo el mundo durante 15 años. Tras cinco temporadas, el intérprete dejó la serie para centrarse en su carrera cinematográfica.

Su primer gran papel en la gran pantalla, en Batman y Robin (1997), fue duramente criticado. Pero al año siguiente, su interpretación de un ladrón de bancos en Un romance peligroso junto a Jennifer Lopez tuvo un mejor recibimiento. Su salto definitivo a la fama llegó en los años 2000. Primero gracias a la comedia O’Brother (2000) de los hermanos Coen. Y luego, cuando fundó una productora con su amigo Steven Soderbergh en 2001 que lo llevó a crear la saga Ocean’s, en la que comparte elenco con Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts. Con Syriana (2005), un thriller de espionaje también producido por su compañía, ganó el Óscar al mejor actor de reparto. Y tras ponerse detrás de la cámara por primera vez con el drama de Confesiones de una mente peligrosa (2002), decidió rodar una historia con uno de los temas que más le preocupan: la libertad de expresión y la defensa del periodismo. Buenas noches, y buena suerte (2005), en blanco y negro, narra la lucha del periodista Edward R. Murrow contra la represión durante la caza de brujas contra los comunistas en los años 1950 en Estados Unidos. En 2013, ganó el Óscar a la mejor película por Argo, de Ben Affleck, de la que es coproductor, y coprotagonizó Gravity, de Alfonso Cuarón, un éxito de crítica y taquilla que se convirtió en un clásico de las películas sobre el espacio. Al mismo tiempo, desde los años 2000, llevó a cabo una serie de actividades políticas y humanitarias casi tan visibles como su carrera cinematográfica.

George Clooney: su vida detrás de cámaras

Se implicó en la cuestión de Darfur, en Sudán, donde denunció las atrocidades cometidas contra la población civil. Multiplicó las campañas de sensibilización, los viajes sobre el terreno y las gestiones ante las instituciones internacionales. En 2014 se casó con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin, que ha defendido a numerosas personalidades en la escena internacional, entre ellas Julian Assange. Juntos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo y fundaron la Clooney Foundation for Justice, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. La pareja tiene dos gemelos, nacidos en 2017.

Bloque de preguntas y respuestas