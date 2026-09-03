George Clooney homenajeado en Venecia: EE. UU. está gobernado por “las personas menos capacitadas”

Las palabras de una de las estrellas de Hollywood más reconocidas del mundo fueron tajantes: Estados Unidos está ahora bajo una “caquistocracia”, o sea gobernado por “las personas menos capacitadas”, dijo este miércoles George Clooney sobre su país y la administración de Donald Trump.
El conocido actor, de 65 años, recibió –en la ceremonia de apertura de la Mostra de Venecia– un León de Oro honorífico por toda su carrera.
Preguntado en una rueda de prensa sobre cómo ve Estados Unidos actualmente, bajo la administración Trump, el intérprete afirmó que el país atraviesa “tiempos difíciles”.