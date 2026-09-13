Policía podrá ingresar a universidades públicas si hay actos de vandalismo, anuncia De la Espriella

El presidente Abelardo de La Espriella anunció la creación de un protocolo nacional de actuación frente a manifestaciones violentas en las universidades públicas, con el propósito de establecer cómo deberá actuar la Fuerza Pública ante hechos de vandalismo, terrorismo y alteraciones del orden público.
El mandatario señaló que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estas situaciones y podrá ingresar a los campus cuando se presenten hechos violentos o se estén preparando actos vandálicos o terroristas.
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El protocolo establecerá criterios para diferenciar las manifestaciones pacíficas de situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno”, afirmó.