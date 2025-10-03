Gisèle Pelicot enfrenta de nuevo a uno de sus violadores condenados en Francia tras una apelación

Gisèle Pelicot logró condenar hace casi un año a 51 hombres por violarla o agredirla sexualmente en Francia, pero ahora vuelve a un tribunal después que uno recurriera la sentencia en este caso que la elevó a icono feminista mundial.
Su historia conmocionó al mundo. En diciembre, un tribunal de Aviñón condenó a su exmarido Dominique Pelicot a la pena máxima de 20 años de prisión por drogarla con ansiolíticos entre 2011 y 2020 para dormirla y violarla junto a desconocidos.
Los magistrados también condenaron a 50 de estos hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violarla o agredirla sexualmente. Aunque al principio 17 recurrieron la sentencia, finalmente sólo uno mantuvo su recurso.
El juicio en apelación comenzará el lunes en Nimes, en el sur de Francia, por tres o cuatro días y Gisèle acudirá a este nuevo “trance” de forma “combativa” para “pasar página realmente”, dijo a AFP Antoine Camus, uno de sus abogados.