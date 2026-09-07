Gobernador de Nariño responde a De la Espriella tras advertencia: “Mis convicciones ideológicas no las voy a cambiar”

El presidente Abelardo de la Espriella les hizo una fuerte advertencia a los gobernadores del país para que no realizaran ningún tipo de negociación clandestina con grupos criminales durante su gobierno. Sin embargo, algo llamó la atención cuando De la Espriella se refirió exclusivamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, a quien le dijo que que tenía los ojos puestos sobre él. “Quiero hacer una advertencia muy clara: ningún gobernador ni alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, dijo De la Espriella durante la Cumbre de Gobernadores ‘El Milagro de las Regiones’, realizada este 4 de septiembre en Mompox, Bolívar.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño... está advertido”, concluyó el presidente, mirando a los ojos a Escobar Jaramillo. Entérese: Alcaldes respaldan la creación de bloques de seguridad urbana: “Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”

La respuesta del gobernador de Nariño al presidente Abelardo de la Espriella

El gobernador de Nariño se pronunció tras la advertencia del primer mandatario y dijo que el gobierno del expresidente Gustavo Petro les había asignado la tarea de llevar a cabo los “diálogos territoriales”. “El expresidente planteó unos diálogos regionales con dos de los tres grupos armados que hay en el departamento de Nariño, y eso dio unos resultados, pero la política la define el Gobierno central”, expresó Luis Alfonso Escobar en conversación con Blu Radio. Lea también: “No pueden adelantar contactos con estructuras terroristas”: la advertencia de De la Espriella a alcaldes y gobernadores También dijo que los diálogos son con las comunidades, pero que no puede haber contradicción alguna entre la construcción de paz y la seguridad. “Quiero decir que la potestad del presidente, constitucionalmente, es llevar las políticas de seguridad bajo su propia lógica, y lo que nosotros estamos queriendo decir es que con el gobierno pasado hubo otra política. Tenemos que, con este gobierno, plantearnos cómo trabajar con los departamentos de manera diferenciada y no homogénea”, afirmó.

Escobar Jaramillo agregó que en el departamento de Nariño hay más de 3.200 hombres en armas y que alrededor de 2000 negociaron con el gobierno de Petro. “Lo que nos interesa es darle a entender a la ciudadanía y al Gobierno central que la paz no se hace con el actor armado”, expresó. “No he tenido interlocución directa con el presidente Abelardo de la Espriella. Yo creo que puede constituirse como un diálogo entre improbables porque seguramente yo soy el único gobernador del Pacto Histórico y mis convicciones ideológicas no las voy a cambiar”, concluyó el gobernador de Nariño. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Golpe a las disidencias de las Farc: siete muertos y cinco capturados en operación militar en Nariño

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