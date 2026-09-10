Otra estocada a la “paz total”: Abelardo clausura ZUT en Putumayo y revoca negociadores con el ELN y Clan del Golfo

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el desmonte de los procesos de negociación heredados de la política de “paz total” del expresidente Petro. A través de varias resoluciones, el presidente Abelardo De La Espriella puso fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, y revocó las designaciones de los negociadores en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La decisión más significativa quedó consignada en la Resolución 389, mediante la cual el Gobierno ordenó la clausura de la ZUT de Valle del Guamuez, espacio creado durante la anterior administración para concentrar a integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el marco de un proceso de tránsito hacia la vida civil. Sin embargo, el cierre no será inmediato en términos operativos. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz tendrá hasta el 30 de septiembre para coordinar con las entidades competentes las actuaciones administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para desmontar la zona. Además, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la resolución, deberá adoptar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que tendrá que ejecutarse a más tardar en esa misma fecha.

El proceso también contempla la situación de las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz mediante la Resolución 190 del 12 de junio de 2026. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberá definir individualmente su ingreso y continuidad en los procesos de reintegración y las medidas correspondientes una vez se produzca su salida de la ZUT. Esa zona había sido autorizada en febrero de este año y hacía parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos con esa estructura armada.

¿Qué otras resoluciones se firmaron?

De manera paralela, la Casa de Nariño expidió la Resolución 391, con la que dejó sin efecto la designación de los representantes del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN. La medida pone fin formalmente a la participación de los delegados que habían sido nombrados durante el gobierno anterior para adelantar las conversaciones con esa guerrilla. Asimismo, mediante la Resolución 390, el Ejecutivo revocó la designación de los negociadores del Gobierno del Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido también como Clan del Golfo. Las decisiones se producen semanas después de que el presidente De La Espriella anunciara el fin de los diálogos con los grupos armados ilegales y reiterara que su estrategia de seguridad se enfocaría en el sometimiento a la justicia y en las operaciones militares contra las estructuras criminales.

Justamente, esta semana la administración de Abelardo de la Espriella también ha tomado varias decisiones clave en materia de seguridad, una de las principales banderas de su campaña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entre ellas se encuentran la revocatoria de la suspensión de los permisos para el porte de armas y el anuncio del reinicio de las aspersiones aéreas. Lea también: Detalles del plan piloto del Gobierno para la aspersión aérea, ¿cuántas hectáreas y cómo será? Bloque de preguntas y respuestas: