Visa vencida en Colombia: ¿qué puede pasar con un extranjero y cuándo podría ser deportado?

Los extranjeros que permanecen en Colombia deben verificar la vigencia de sus documentos migratorios y cumplir el tiempo autorizado para estar en el territorio nacional.
Cuando una visa o permiso pierde vigencia y la persona continúa en el país sin otro documento que respalde su estadía, puede configurarse una situación de permanencia irregular. Esta situación es regulada por el Decreto 1067 de 2015, mientras que Migración Colombia se encarga del control y la vigilancia del ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.