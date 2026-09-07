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Gobierno aplaza hasta julio de 2027 el reemplazo del Sisbén por el RUI

El Gobierno aplazó hasta el 31 de julio de 2027 la entrada en operación plena del Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que busca reemplazar al Sisbén para focalizar subsidios y programas sociales. La decisión llega tras más de 112.000 reclamaciones por la nueva clasificación socioeconómica y las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto.

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Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 6 minutos
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El Gobierno extendió hasta el 31 de julio de 2027 la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que busca reemplazar al Sisbén como mecanismo de focalización de subsidios y programas sociales.

La decisión se tomó tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios, y por la avalancha de reclamaciones: más de 112.000 peticiones en agosto por inconformidades con la nueva clasificación socioeconómica, casi diez veces las registradas durante todo 2025.

El Sisbén continuará utilizándose durante la transición mientras el DNP recalibra los algoritmos del RUI.

En desarrollo...

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