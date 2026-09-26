Gobierno busca asegurar $5,4 billones para garantizar el pago de pensiones de fin de año

El Gobierno Nacional aseguró que avanza en una solución para garantizar el pago de las pensiones de noviembre y diciembre, luego de identificar una dificultad presupuestal por cerca de $5,4 billones en los recursos destinados a Colpensiones para 2026.
La ministra del Trabajo, Natalia López, explicó que su cartera, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones adelantan mesas técnicas para conseguir que esos recursos estén efectivamente disponibles y puedan utilizarse para cubrir las mesadas de los últimos meses del año.
“Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirle que tenemos una ruta para solucionarlo”, aseguró López.
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El problema no significa que los $5,4 billones no aparezcan en el presupuesto. Según explicó la ministra, el dinero fue incluido, pero quedó registrado “sin situación de fondos”. En términos sencillos, los recursos están contemplados sobre el papel, pero todavía se requiere hacer efectiva su disponibilidad para poder utilizarlos en los pagos.
“Porque no basta con que los recursos aparezcan escritos en un presupuesto. La plata tiene que estar efectivamente disponible cuando llegue el momento de pagarles a nuestros pensionados”, señaló la funcionaria.