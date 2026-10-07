Tras el terremoto, ¿qué tanto invertirá De la Espriella en el Eje Cafetero frente a otros gobiernos?

Durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, realizado en Pereira, el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyectó inversiones indicativas por $38,7 billones para el Eje Cafetero. Los recursos estarían destinados a la reconstrucción y reactivación económica de la región durante los próximos años, con proyectos estratégicos para Caldas, Risaralda y Quindío, una región fuertemente afectada por el terremoto del 10 de agosto. Buitrago sostuvo que la agenda contempla la reconstrucción de infraestructura y servicios, además del fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales. Consulte: Esta es la cúpula de empresarios que administrará el Fondo Milagro para reconstruir el país La proyección se conoce en un momento en el que el Gobierno también enfrenta restricciones fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que el déficit fiscal cerraría este año en 7,8% del PIB y que en 2027 subiría a 9,5%, el nivel más alto de la historia.

Planeación Nacional identificó además un portafolio de 334 grandes proyectos en todo el país, cuyo valor alcanza aproximadamente $535,1 billones. El DNP aclaró que estas iniciativas tendrán distintas fuentes de financiación.

La inversión presupuestal en el Eje Cafetero

Lo primero que hay que aclarar es que la cifra de $38,7 billones corresponde a una proyección indicativa para la reconstrucción y reactivación económica del Eje Cafetero. Esa cifra no debe confundirse directamente con los recursos anuales de inversión del Presupuesto General de la Nación que aparecen en los planes de regionalización del Departamento Nacional de Planeación, DNP. No obstante, el escenario genera una pregunta sobre cuánto más de ese anuncio invertirá el Gobierno para Risaralda, Caldas y Quindío. Entérese: Ministerio de Minas perdería 47% de su presupuesto para 2027 y Deportes 44%: aquí los detalles Para aproximarse a esa comparación, EL COLOMBIANO consultó los planes de regionalización de inversión publicados por el Departamento Nacional de Planeación. Este instrumento se publica junto con el PGN de cada año y permite identificar cómo se distribuyen territorialmente los recursos de inversión pública. En términos sencillos, la regionalización del DNP organiza y define cuánto dinero de inversión pública se destina a cada departamento, municipio y región del país, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada territorio. Por eso, las cifras permiten tener una referencia de los recursos de inversión asignados al Eje Cafetero durante los primeros presupuestos de los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

¿Cómo cambió la inversión entre Duque, Petro y De la Espriella?

Para 2019, primer Presupuesto General de la Nación del gobierno de Iván Duque, la asignación indicativa para el Eje Cafetero sumó $3,69 billones. Esa cifra incluía tanto recursos del PGN como del Sistema General de Participaciones, SGP. Caldas recibió $1,518 billones, de los cuales $740.753 millones correspondieron al PGN y $777.544 millones al SGP. Risaralda tuvo una asignación de $1,275 billones, con $565.395 millones del PGN y $709.508 millones del SGP. Quindío recibió $896.704 millones, repartidos entre $465.971 millones del PGN y $430.733 millones del SGP. En el primer PGN del gobierno de Gustavo Petro, correspondiente a 2023, el total de inversión regionalizado para el Eje Cafetero fue de $2,85 billones. En ese año, Caldas tuvo $1,309 billones; Risaralda, $913.000 millones, y Quindío, $630.000 millones. Frente a 2019, la cifra total de 2023 representó una disminución de 22,7%. Es decir, el monto regionalizado para el Eje Cafetero fue menor en el primer presupuesto de Petro.

Plan de inversión para 2027 es 21,4% inferior frente a 2019

Para 2027, primer PGN del gobierno de Abelardo de la Espriella, se estima para esa región una inversión de $2,90 billones. Caldas concentra $1,28 billones; Risaralda cuenta con $1,02 billones; Quindío tiene $596.682 millones. La cifra de 2027 es 2% superior a la registrada en 2023; sin embargo, frente a 2019 se redujo 21,4%. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por departamentos, la comparación también muestra diferencias. Frente a 2023, la asignación de 2027 para Caldas disminuye 1,9%, mientras Risaralda aumenta 12,6% y Quindío baja 5,3%. Así las cosas, aunque el Gobierno plantea una bolsa indicativa de $38,7 billones para el Eje Cafetero, la regionalización del PGN muestra que los recursos anuales de inversión previstos para 2027 todavía se ubican por debajo de los registrados en 2019. Le puede gustar: Gobierno propone modificar presupuesto y trasladar $1,2 billones para atender crisis energética

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